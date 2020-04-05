Koronavirüs Koronayla mücadeleye dev katkı 155 solunum cihazı Başakşehir Hastanesine gidecek
TÜRKİYE

Koronayla mücadeleye dev katkı: 155 solunum cihazı Başakşehir Hastanesi’ne gidecek

Koronavirüs tedavisinde kritik önemdeki 522 solunum cihazının 155 adetlik ilk partisi kısıtlamalara rağmen 3 TIR ile Türkiye’ye ulaştı. Cihazlar, 20 Nisan’da açılacak Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi’nde kullanılacak. Hastanenin üçte birlik bölümü olan A ve D Blok’u koronavirüs Erken Tedavi Merkezi olarak hizmet verecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
155 adetlik solunum cihazı Türkiye’ye ulaştı.
155 adetlik solunum cihazı Türkiye’ye ulaştı.

Dünyanın birçok ülkesini etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, sağlıkta hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkaran şehir hastaneleri, sahip olduğu en son teknoloji, fiziki altyapı, nitelikli yatak kapasitesi ile en büyük katkıyı sağlıyor. Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise tüm birimleri tek seferde inşa edilen 3. büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesi, Mart 2019’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Kovid-19 ile mücadele kapsamında gerekli tüm birimlerin ve yüksek sayıda yoğun bakım yataklarının bulunduğu hastanede, tanı konulan ya da şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrolleri yapılıyor.

MİLYONLARCA VATANDAŞ FAYDALANIYOR

Kovid-19 ile mücadelede aktif olarak kullanılan Isparta Şehir Hastanesi’nde ise bir blok karantina hastaları için kullanılıyor. Elazığ’da 1 Ağustos 2018’de hizmete açılan Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 1355 yatak kapasitesine sahip olan ve Güney Marmara’da 6 milyon nüfusa hizmet veren Bursa Şehir Hastanesi, 1081 yatak kapasitesiyle ayda 200 bin hastaya sağlık hizmeti sunulan Eskişehir şehir hastanesi pandemiyle mücadelede önemli görevler üstleniyor.

ADANA ‘KAN DEĞİŞİMİ’ İLE KATKI VERECEK

  • Koronavirüsle mücadelede aktif olarak kullanılan 1550 yatak kapasitesine sahip Adana Şehir Hastanesinde, kısa zaman içinde dünyada sadece çok az hastanede uygulanan yeni bir tedavi yöntemine de başlanacak. Kovid-19’u yenen hastalarla tedavisi sürenler arasında yapılacak “kan değişimi” uygulamasıyla, tedavi sürecinde de önemli bir adım atılacak.

SOLUNUM CİHAZLARININ İLK PARTİSİ BAŞAKŞEHİR’DE

Başakşehir Şehir Hastanesi için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde fark yaratan, kullanıcının cihaza müdahalesini minimum düzeye indiren akıllı 522 solunum cihazının 155 adetlik ilk partisi stratejik öneme sahip malların uluslararası dolaşımına getirilen kısıtlamalara rağmen 3 TIR ile Türkiye’ye ulaştı. Ventilatörler ile cihaza bağlı olan hastanın solutulmasında otomasyona geçilebilecek. Cihazlar, entübe edilen ve entübe edilmeden maske ile desteklenen hastaların otomatik yöntemle solutulmasının yanında, HFOT Yüksek Akışlı Oksijen Terapisi yaparak özellikle Kovid-19 gibi akut solunum yetmezliği (ARDS) yaşayan hastalarda etkin tedavi sağlayabilecek.

Koronavirüs seferberliği: Ultraviyole ışınlarıyla öldüren cihaz geliştirildi
HAYAT
Koronavirüs seferberliği: Ultraviyole ışınlarıyla öldüren cihaz geliştirildi
Abone Ol Google News
34 milyona sokağa çıkma yasağı

34 milyona sokağa çıkma yasağı

Sosyal izolasyon için tedbirler üst düzeye çıkarıldı.
İngiltereden imdat çığlığı

İngiltere'den imdat çığlığı

​Cenazelere boğulduk, yardım edin.
Türkiye geride bırakmadı

Türkiye geride bırakmadı

​Bilet parası bulamadıkları Gine'de Albayrak Grubu'nun gönderdiği uçakla döndüler.
ABD'den PKK'ya korona yardımı

ABD'den PKK'ya korona yardımı

​Amerika'nın teröre desteği pandemi dinlemedi.
Masken yoksa binemezsin

Masken yoksa binemezsin

​Belediyeler 20 yaş altındakilerin kartlarını iptal etti.
155 solunum<br>cihazı Başakşehir'e

155 solunum
cihazı Başakşehir'e

​İlk parti Türkiye'ye ulaştı, ikincisi yolda.
Farz edin ki<br>eviniz bir gemi

Farz edin ki
eviniz bir gemi

​Vatan savunması salgın tanımaz.
İmmün plazma haftaya başlıyor

İmmün plazma haftaya başlıyor

​Kan plazmaları ağır vakalarda kullanılacak.
Olay kontrol altında

Olay kontrol altında

Başsavcılık cezaevindeki olayla ilgili açıklama yaptı.
Kavga edenlere <br>sosyal mesafe cezası

Kavga edenlere
sosyal mesafe cezası

Kişi başı 3 bin 150 TL ödeyecekler.
İspanya iddiasını reddetti

İspanya iddiasını reddetti

​Bakan Çavuşoğlu mevkidaşına sordu.
Yetmiş altı hastamızı kaybettik

Yetmiş altı hastamızı kaybettik

Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
İstisnalar açıklandı

İstisnalar açıklandı

​Kimlere seyahat izin belgesi verilecek belli oldu.
On beş bini geçti

On beş bini geçti

​Tablo giderek ağırlaşıyor.
WhatsApp grubu kurmuşlar

WhatsApp grubu kurmuşlar

​Rize'ye giriş yolu haritası ele geçirildi.
Takdirlik mücadele

Takdirlik mücadele

Tunceli'ye 'koronavirüs duvarı' örüldü
İspanya'da <br>OHAL uzadı

İspanya'da
OHAL uzadı

Ülkede toplam ölümlü vaka sayısı 12 bine yaklaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.