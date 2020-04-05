Koronayla mücadeleye dev katkı: 155 solunum cihazı Başakşehir Hastanesi’ne gidecek

Dünyanın birçok ülkesini etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, sağlıkta hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkaran şehir hastaneleri, sahip olduğu en son teknoloji, fiziki altyapı, nitelikli yatak kapasitesi ile en büyük katkıyı sağlıyor. Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise tüm birimleri tek seferde inşa edilen 3. büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesi, Mart 2019’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Kovid-19 ile mücadele kapsamında gerekli tüm birimlerin ve yüksek sayıda yoğun bakım yataklarının bulunduğu hastanede, tanı konulan ya da şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrolleri yapılıyor.

MİLYONLARCA VATANDAŞ FAYDALANIYOR

Kovid-19 ile mücadelede aktif olarak kullanılan Isparta Şehir Hastanesi’nde ise bir blok karantina hastaları için kullanılıyor. Elazığ’da 1 Ağustos 2018’de hizmete açılan Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 1355 yatak kapasitesine sahip olan ve Güney Marmara’da 6 milyon nüfusa hizmet veren Bursa Şehir Hastanesi, 1081 yatak kapasitesiyle ayda 200 bin hastaya sağlık hizmeti sunulan Eskişehir şehir hastanesi pandemiyle mücadelede önemli görevler üstleniyor.

ADANA ‘KAN DEĞİŞİMİ’ İLE KATKI VERECEK

Koronavirüsle mücadelede aktif olarak kullanılan 1550 yatak kapasitesine sahip Adana Şehir Hastanesinde, kısa zaman içinde dünyada sadece çok az hastanede uygulanan yeni bir tedavi yöntemine de başlanacak. Kovid-19’u yenen hastalarla tedavisi sürenler arasında yapılacak “kan değişimi” uygulamasıyla, tedavi sürecinde de önemli bir adım atılacak.

SOLUNUM CİHAZLARININ İLK PARTİSİ BAŞAKŞEHİR’DE

Başakşehir Şehir Hastanesi için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde fark yaratan, kullanıcının cihaza müdahalesini minimum düzeye indiren akıllı 522 solunum cihazının 155 adetlik ilk partisi stratejik öneme sahip malların uluslararası dolaşımına getirilen kısıtlamalara rağmen 3 TIR ile Türkiye’ye ulaştı. Ventilatörler ile cihaza bağlı olan hastanın solutulmasında otomasyona geçilebilecek. Cihazlar, entübe edilen ve entübe edilmeden maske ile desteklenen hastaların otomatik yöntemle solutulmasının yanında, HFOT Yüksek Akışlı Oksijen Terapisi yaparak özellikle Kovid-19 gibi akut solunum yetmezliği (ARDS) yaşayan hastalarda etkin tedavi sağlayabilecek.



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