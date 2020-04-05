Koronavirüs Elazığda koronavirüs tedbiri Bir ilçeye giriş çıkışlar kısıtlandı
TÜRKİYE

Elazığ’da koronavirüs tedbiri: Bir ilçeye giriş çıkışlar kısıtlandı

Elazığ’da valilik kararıyla bir mahallenin korona virüs nedeniyle karantinaya alındığı açıklandı. Mahallenin bağlı olduğu Karakoçan ilçesine giriş ve çıkışlar kısıtlandı.

Haber Merkezi İHA
İlçeye giriş ve çıkışlar kapatıldı
İlçeye giriş ve çıkışlar kapatıldı

Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da alınan önlemler artırılmaya devam ediyor. Kentte Karakoçan ilçesine bağlı Kulubaba Mahallesinde koronavirüs görülmesiyle mahallenin karantinaya alınmasının ardından yeni önlemler alındı.

Valilik kararıyla alınan önlemler kapsamında ilçeye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere verildi:

  • "Karakoçan ilçesine, zaruri hizmetler hariç bütün araç giriş çıkışlarının sınırlandırılmasına, ilçeye bağlı köyler arası ve köylerden ilçe merkezine geçişin, cenaze, taziye, komşuluk ilişkileri gibi her türlü ziyaret dahil ikinci bir karara kadar kısıtlanmasına, bu kısıtlamalara istisna getirme konusunda İlçe Kaymakamının yetkili kalınmasına karar kılındı"

KAYMAKAMLIKTAN İZİN ALMALARI GEREKİYOR

İlçede ikamet eden, il merkezi veya diğer ilçelerde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının alınan kısıtlama kararlarına eksiksiz uyması istenilen açıklamada,İlgili kamu kurumu çalışanlarının kamu hizmetlerini Karakoçan Kaymakamlığı emrinde yürütmelerine, tedarik zinciri ve lojistik sektörlerinde çalışanlar dışındaki özel sektör çalışanlarının ise ilçeye giriş veya ilçe dışına çıkabilmeleri için ilçe kaymakamlığından izin almalarının da kararlaştırıldığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca ilçede ikamet etmeyip başka yerde oturan fakat Karakoçan’da görev yapan kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarının ilçe Kaymakamlığının onayı ile alınan kararlardan istisna tutulabilmesi veya idari izinli sayılması istendi.

Öte yandan kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca her ihlal için 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Koronayla mücadeleye dev katkı: 155 solunum cihazı Başakşehir Hastanesi’ne gidecek
KORONAVİRÜS
Koronayla mücadeleye dev katkı: 155 solunum cihazı Başakşehir Hastanesi’ne gidecek
Abone Ol Google News
İmmün plazma haftaya başlıyor

İmmün plazma haftaya başlıyor

​Kan plazmaları ağır vakalarda kullanılacak.
İsim-şehir oynadılar

İsim-şehir oynadılar

​Komşuluk ilişkilerinde 'koronavirüs' dönemi.
Türkiye geride bırakmadı

Türkiye geride bırakmadı

​Bilet parası bulamadıkları Gine'de Albayrak Grubu'nun gönderdiği uçakla döndüler.
Kavgaya<br>'korona' cezası

Kavgaya
'korona' cezası

Bitlis'te sosyal mesafe kuralını ihlal edenlere ceza yağdı.
34 milyona sokağa çıkma yasağı

34 milyona sokağa çıkma yasağı

Sosyal izolasyon için tedbirler üst düzeye çıkarıldı.
ABD'de<br>karamsar tablo

ABD'de
karamsar tablo

​Trump: İki hafta çetin geçecek, birçok ölüm olacak.
Masken yoksa binemezsin

Masken yoksa binemezsin

​Belediyeler 20 yaş altındakilerin kartlarını iptal etti.
ABD'den PKK'ya korona yardımı

ABD'den PKK'ya korona yardımı

​Amerika'nın teröre desteği pandemi dinlemedi.
Farz edin ki<br>eviniz bir gemi

Farz edin ki
eviniz bir gemi

​Vatan savunması salgın tanımaz.
155 solunum<br>cihazı Başakşehir'e

155 solunum
cihazı Başakşehir'e

​İlk parti Türkiye'ye ulaştı, ikincisi yolda.
İngiltere'den imdat çığlığı

İngiltere'den imdat çığlığı

​Cenazelere boğulduk, yardım edin.
Olay kontrol altında

Olay kontrol altında

Başsavcılık cezaevindeki olayla ilgili açıklama yaptı.
Kavga edenlere <br>sosyal mesafe cezası

Kavga edenlere
sosyal mesafe cezası

Kişi başı 3 bin 150 TL ödeyecekler.
İspanya iddiasını reddetti

İspanya iddiasını reddetti

​Bakan Çavuşoğlu mevkidaşına sordu.
Yetmiş altı hastamızı kaybettik

Yetmiş altı hastamızı kaybettik

Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
İstisnalar açıklandı

İstisnalar açıklandı

​Kimlere seyahat izin belgesi verilecek belli oldu.
On beş bini geçti

On beş bini geçti

​Tablo giderek ağırlaşıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.