Rize'de 3 köy karantinaya alındı

Rize Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Güneysu ilçesine bağlı Kibledağı, Gürgen ve Başköy köylerinin, mevcut koronavirüs vakalarının yoğun filyasyon çalışmalarına ve önlemlere rağmen diğer ilçe ve beldelere nazaran daha yüksek olması sebebiyle karantina altına alındığı belirtildi.

KORONAVİRÜS Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünden koronavirüsten ölen kişiye ilişkin açıklama

Perşembe günü karantina başlayacak

Söz konusu karantina uygulamasının 20 Ağustos Perşembe günü saat 12.00 itibarıyla başlayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vaka artış hızı tamamen kontrol altına alınana dek devam edilecektir. Bu kapsamda söz konusu bu yerleşim yerlerine giriş çıkışlar denetime tabi tutulup gereksiz giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine söz konusu muhtarların yardımı ve camilerimizden anonslar da yapılarak sağlık ekiplerimizce tek tek bütün evlerde semptom sorgulaması yapılacak. En ufak bir semptomu olan kişiye derhal müdahale edilerek söz konusu ev veya evler ayrıcalıklı olarak da izole edilecektir.”

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 20, vaka sayısı 1263

Sokağa çıkma da sınırlandırıldı

Açıklamada, ayrıca çok ciddi ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkışların da ciddi anlamda sınırlandırıldığının altı çizildi.