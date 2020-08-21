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BURSA

Son dakika Bursa haberleri: Yolda para bulan temizlik işçisi Habip Çaylı'nın borcunu Hz. Hatice Vakfı ödedi

Yolda bulduğu 110 bin lirayı teslim eden temizlik işçisinin banka borçlarını Hz. Hatice Vakfı ödedi

Bursa'da temizlik işçisi Habip Çaylı, çalışırken çöp konteynırının yanında bulduğu ve banka borcunu tam 3 katı olan 110 bin TL'lik parayı polise teslim ederek gönülleri fethetmişti. Çaylı'nın bu davranışının ardından ünlü isimler ile bazı kesimler harekete geçerek borçlarını ödeme sözü vermişti. Bu gelişmelerinin ardından temizlik işçisi Çaylı'nın bankalara olan kredi borcunu Osmangazi Belediye Başkanı Dündar'ın girişimiyle Hz. Hatice Vakfı tarafından kapatıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Habip Çaylı - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar
Habip Çaylı - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar

Bursa’da çalışırken yolda bulduğu 110 bin TL’yi polise teslim eden temizlik işçisi Habip Çaylı’nın bankalara olan kredi borcu Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın teşebbüsüyle kapatıldı.

Bulduğu yüklü parayı polise teslim etmişti: Temizlik görevlisinin borcunu sanatçılar ödeyecek
GÜNDEM
Bulduğu yüklü parayı polise teslim etmişti: Temizlik görevlisinin borcunu sanatçılar ödeyecek

ÜNLÜ İSİMLER SÖZ VERMİŞTİ ANCAK BORCU VAKIF KAPATTI

  • Osmangazi Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan 57 yaşındaki Habip Çaylı, geçtiğimiz günlerde Kükürtlü Caddesi üzerinde temizlik yaparken çöp konteynırlarının yakınında poşet içinde destelerce para bulmuştu. Hiç tereddüt etmeden 110 bin TL’yi en yakın polis merkezine teslim eden Çaylı, bütün Türkiye’nin gönlünü fethetti. Paranın sahibinin bulunması için polis ekipleri çalışma başlatırken, iki farklı bankaya yaklaşık 35 bin TL borcu bulunan temizlik işçisi Habip Çaylı için ünlü sanatçılar Demet Akalın, Alişan ve Mustafa Ceceli yardım sözü verdi. Ünlü sanatçıların yanı sıra birçok kesimden yardım talebi gelen belediye işçisinin borçlarının Hz. Hatice Vakfı tarafından kapatıldığı ortaya çıktı.

Çöpte bulduğu parayı polise teslim eden temizlik görevlisi: İşimi sevdiğimden dolayı başka parada gözüm yok
GÜNDEM
Çöpte bulduğu parayı polise teslim eden temizlik görevlisi: İşimi sevdiğimden dolayı başka parada gözüm yok


ÖRNEK DAVRANIŞINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın girişimleriyle Habip Çaylı ile irtibata geçtiklerini belirten Hz. Hatice Vakfı Başkanı Alpay Tarhan, temizlik işçisi Habip Çaylı’ya herkes örnek olan dürüst davranışından dolayı yardımcı olduklarını ifade etti. Hz. Hatice Vakfı’nın bir kadın hareketi olduğunu kaydeden Tarhan, "Fakat, bu iş cinsiyet meselesi değil, bir duruş meselesidir. Biz de vakıf olarak, sadece kadın davasında değil, adaletin, doğruluğun ve dürüstlüğün yanındayız. Temizlik görevlisi kardeşimizin, dürüstlüğü, adaleti ve fazileti karşısında kayıtsız kalamadık. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a ulaşarak Habip Çaylı kardeşimizin borcunu ödeyerek bir nebze yardımcı olmak istediğimizi ilettik. Kötülerin değil, iyilerin örnek olduğunu görmek mutluluk verici bir durum. Bu faziletli davranışından dolayı Habip Çaylı’ya çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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