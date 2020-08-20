Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bulduğu yüklü parayı polise teslim etmişti Temizlik görevlisinin borcunu sanatçılar ödeyecek
BURSA

Bulduğu yüklü parayı polise teslim etmişti: Temizlik görevlisinin borcunu sanatçılar ödeyecek

Bursa'da, çalışırken 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik görevlisi Habib Çaylı’nın kredi borcu için sanatçılar harekete geçti. Demet Akalın, Alişan ve Mustafa Ceceli, Çaylı’nın 35 bin liralık kredi borcunu ödeme sözü verdi.

Haber Merkezi DHA
Bursa'da görevi sırasında bulduğu parayı polis merkezine götüren temizlik görevlisinin bankaya olan kredi borçlarını sanatçılar ödeyecek.
Bursa'da görevi sırasında bulduğu parayı polis merkezine götüren temizlik görevlisinin bankaya olan kredi borçlarını sanatçılar ödeyecek.

Osmangazi Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Habib Çaylı (57), geçen hafta sabah saatlerinde temizlik yaparken çöp konteynerinin yakınında siyah bir torba buldu.

DHA

Torbanın içinde çöp olduğunu düşünen Çaylı, eline aldığı poşeti açınca içinde para olduğunu gördü. Durumu hemen amirlerine bildiren Çaylı, bulduğu parayı müdürüyle birlikte Çekirge Polis Merkez Amirliği'ne götürdü. Parayı polise teslim eden Çaylı, sahibinin bulunmasını istedi. Torbada 110 bin lira olduğunu belirleyen polis ekipleri, sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

‘BORCUMA RAĞMEN PARAYI TESLİM ETTİM’

  • İki farklı bankaya 35 bin lira kredi borcu olduğu belirtilen Çaylı, "Ben o gün yola çıktım. Yolu temizlerken baktım orada siyah bir torba var. Torbayı aldım elime, çöp diye atacaktım. Sonra içini açıp baktım ve para olduğunu gördüm. Durumu hemen çavuşuma bildirdim ve onunla birlikte karakola giderek bu parayı teslim ettim. 2 ayrı bankadan kredi çektim. Ben bu parayı bulup, polise götürdüğüm için sevindim. Belki de paranın sahibi arabasını sattı, belki ev alacak, belki ihtiyaç sahibi biri diye düşündüm. İnşallah paranın sahibi bulunacak ve bulununca da kendisiyle görüşmek, tanışmak isterim. Borcuma rağmen bu parayı teslim ettim, çünkü haram para istemiyorum. Haram para kursağımdan geçmesin. Helal para istiyorum, ekmeğimin peşindeyim" dedi.

KREDİ BORCU SANATÇILAR TARAFINDAN ÖDENECEK

Yaşanan bu gelişmenin ardından Alişan ve Demet Akalın, bir televizyondaki sabah programında temizlik işçisi Habib Çaylı’yı konuk etti.

DHA

İki şarkıcı, Çaylı’nın iki bankaya toplam 35 bin lira kredi borcunu öğrendikten sonra harekete geçerek, borçlarını karşılayacaklarını söyledi. Programın konuğu olan bir diğer şarkıcı Mustafa Ceceli de destek sözü vererek, “Dünya, senin gibi iyi kalpli insanlar sayesinde ayakta duruyor. Yapmış olduğun şey hem bizlere hem de yeni nesle çok büyük bir örnek. Haram para yemem demişsin, bunu da ispatlamış ve kanıtlamışsın. Dileriz ki gizliden açıktan buna yönelen insanlara da ders olur. Ben de Demet ve Alişan’ın pastasına katkı sağlamak isterim, o yüzden Allah senden razı olsun” dedi.

Programda ayrıca Çaylı’nın kredi borcunun hafta sonu ödeneceği kaydedilirken, aynı zamanda çocuk odası ve giysi dolabı ihtiyacının da giderileceğinin sözü verildi.

Çöpte bulduğu parayı polise teslim eden temizlik görevlisi: İşimi sevdiğimden dolayı başka parada gözüm yok
GÜNDEM
Çöpte bulduğu parayı polise teslim eden temizlik görevlisi: İşimi sevdiğimden dolayı başka parada gözüm yok

Bursa'da ’Allah’ yazılı şeftali görenleri şaşırttı
GÜNDEM
Bursa'da ’Allah’ yazılı şeftali görenleri şaşırttı

Denizden 23 araç lastiği çıktı: Görenler şaşkına döndü
GÜNDEM
Denizden 23 araç lastiği çıktı: Görenler şaşkına döndü

Bursa'da yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı
GÜNDEM
Bursa'da yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı
Abone Ol Google News
Doğumu polis yaptırdı

Doğumu polis yaptırdı

Uygulama noktasında doğan bebeğe polisin adı verildi.
Yüzde 5iTürkiyeye 70 yıl yeter

Yüzde 5'i
Türkiye'ye 70 yıl yeter

​Erdoğan'ın müjdesine dair detaylar milyonları heyecanlandırdı.
Furkan Vakfı tarafından bayramda fakirlere dağıtacağız diye topladığı 41 ton etin sucuk yapılacağı ortaya çıktı

Kulak asmayın

Kulak asmayın

Fahrettin Altun'dan 'müjde' spekülasyonu uyarısı.

​Bilgiler mahkeme ve Interpol ile de paylaşıldı.

TOKİ'den<br> ucuza konut

TOKİ'den
ucuza konut

9 ilde 120 bin TL'den 400 adet satılacak!

Onyekuru hamlesi

Onyekuru hamlesi

​​Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş da teklif yaptı.
Evlat katili mi <br>yoksa hayırsever mi?

Evlat katili mi
yoksa hayırsever mi?

​Osmanlı tarihinde katledilen tek Valide Sultan.
Her satırı dehşet

Her satırı dehşet

Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü.
Müslümanlara<br>insanlık dışı muamale

Müslümanlara
insanlık dışı muamale

​Zorla domuz eti yedirip, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle zehirlediler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.