Gündem Kıbrısta oldubittiyeizin vermeyeceğiz
POLİTİKA

Kıbrıs’ta oldubittiye izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temaslarının ardından Ercan Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Barış ve Özgürlük Bayramı olarak kutlanan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. yıl dönümünün Kıbrıs için Kıbrıs Türkleri ve Türkiye için son derece özel bir gün olduğunu ifade eden Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı temsilen bir heyetin KKTC’de temaslarda bulunduğunu kaydetti. Oktay, "Her halükarda ve her şartta Kıbrıs halkının yanında olduğumuzu özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı olarak iletmiş olduk. Böyle özel bir günde KKTC’de bulunmak benim için de özel. Hem bu güzel günün ruhunu birlikte yaşıyor olmak aynı zamanda da buradaki heyecanı da yaşıyor olmak ayrı bir güzellikti" dedi. Oktay, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yaptığını dile getirerek, "Şu mesajı sadece Kıbrıs Türk halkına değil bütün dünyaya vermek istiyoruz. Kıbrıs Türk halkı zaten bunu biliyor. Ne olursa olsun biriz, beraberiz. Her türlü şartlarda Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyor olacağız. Uluslararası arenada da hiçbir oldubittiye de müsade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bunun sadece siyasi alanda değil ekonomik alandaki faaliyetler için de geçerli olduğuna dikkati çeken Oktay, buna bölgedeki hidrokarbon kaynaklarının aranması faaliyetlerinin de dahil olduğunu söyledi.

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