FETÖ mağduru bürokratlar göreve hazır

AK Parti hükümetlerinin ilk dönemlerinde icraatlarına imza atan bu yüzden FETÖ’cülerin çeşitli kumpas ve tezgahları sonucu kızak görevlere çekilen bürokratlar yeni dönemde göreve hazır. FETÖ’nün özellikle 2010 sonrası oyunlarla bürokraside pasifize ettiği tecrübeli kadrolar yeni sistemin AK Parti’nin ilk dönemlerindeki gibi atılıma dönüşmesi için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

GÖZLER ÜST DÜZEY ATAMADA

Yeni sistemle birlikte başta Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı olmak üzere devlet teşkilatında yaşanan köklü reform bakanlıklarda da değişikliği beraberinde getirdi. Hem Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde oluşturulan kurullar ve ofisler hem de yeniden şekillenen bakanlıklar ve yapıları, dikkatleri buralara getirilecek üst düzey atamalara çevirdi.

TAKIMA AYAK UYDURMAK ÖNEMLİ…

Yeni dönemin ‘icraat’ ağırlıklı olacağı ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile ortaya çıkarken alınacak siyasi kararların bürokraside doğru ve hızlı bir şekilde uygulamaya geçirilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oluşturduğu yeni takıma bürokrasinin de ayak uydurmasının önemine dikkat çekiliyor.

FETÖ KURBANLARI HAZIR

Bu çerçevede ‘liyakat ve tecrübe’ ışığında AK Parti’nin ilk yıllarında her alanda halka dokunan başarılı çalışmalara imza atmış ancak özellikle 2010 ve sonrasında FETÖ tarafından kasıtlı bir şekilde sistem dışına itilen parlak isimlerin yeniden oyuna dahil edilmesinin önemine vurgu yapılıyor.

2002 RUHU TEKRAR KAZANILACAK

FETÖ’nün idari ve hukuki oyunlarla önünü kestiği ve yerlerine liyakatsız kişileri taşıdığı devlet tecrübeli bu kadroların bir kısmı emekli olsa da önemli bir bölümü atıl durumda görev bekliyor. Söz konusu isimler ile 2023 rotasında hizmet ve atılımda bürokraside 2002 ruhu geri gelmiş olacak.

LİYAKAT VE TECRÜBELERİ…

FETÖ’nün çeşitli kumpas ve tezgahlarından dolayı kızakta bekleyen bu kadroların başta ekonomi ve teknoloji olmak üzere hedeflenen dönüşümlerin daha hızlı gerçekleştirileceği belirtiliyor. Bu isimlerin son yıllarda öne çıkarılan ve uygulamaya konmakta bekleyen 25 öncelikli dönüşüm programına katkı sağlayacağının altı çiziliyor.

Kumpası böyle kurmuşlar

FETÖ, devlet kurumlarını ele geçirmek için öncelikle emniyet ve yargıyı ele geçirdi. Emniyet ve yargının gücünü kullanan örgüt, daha sonra da sızmak istediği kurumdaki hedef aldığı kişileri hukuka aykırı bir şekilde kayda aldı. Ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve bakanlarını bile kayda alan örgüt, hayali suçlar üreterek tasfiye etmek istediği bürokratları, farklı isimler üzerinden aylarca dinledi. Kayda aldığı isimlerin özel hayatlarına ilişkin bilgiler toplayan örgüt, bu kişilerin tasfiyesini sağladı.

O efsane icraatlar...

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AK Parti iktidarlarının ilk yıllarında hayata geçirdiği ve halkın memnuniyetle karşıladığı, sonrası seçim zaferlerine de önemli katkı sağlayan efsane icraatlarından bazıları şöyle:

* Aile ve Sosyal Destek Projesi( ASDEP) ile devlet, ihtiyaç sahiplerine başvuruları beklenmeden ulaşılıyor. Sadece yoksul ailelerin okula giden çocukları için 1 milyon anneye 2 milyar TL destek verildi.

* Dar gelirli ailelerin ev sahibi olması sağlandı. Koruyucu aile uygulaması başlatıldı.

* Çalışamayacak engelleri olanlara ve onlara bakanlara aylık bağlandı.

* Ders kitapları milyonlara ücretsiz olarak ulaştırıldı. Okullarda yeni derslikler inşa edilerek sınıfta okuyan öğrenci sayısı azaldı. Akıllı tahtalar devreye alındı, okullara hızlı internet bağlandı. Her il’e bir üniversite kuruldu.

* Kız çocukların okula gitmeleri için ‘Haydi Kızlar okula’ projesi kapsamında kız öğrencilerin okullaştırılması sağlandı. 28 Şubat’ın izleri silinerek 4+4+4 eğitim modeline geçildi.

* Devlet yurtlarında koğuş sisteminden otel konforunda bazalı sisteme geçildi. Bu yurtlarda yoksul ailelerin çocuklarının ücretsiz kalmasının önü açıldı.

* Sağlıkta uzun kuyruk ve ilaç çilesi çözüldü. Devlet hastaneleri ile SSK hastaneleri tek çatı altında alındı. Hastanelerde rehin alma, ortadan kaldırıldı. Aile hekimliği uygulaması hayata geçirildi.

* Alt yapı yatırımlarındaki bürokrasi bitirilerek duble yol, köprü ve hızlı tren inşaatları hızlandı.

* Ulaşımda uçuş ağı Türkiye’yi kapsayacak şekilde genişletildi.

* Doğal gaz, elektrik gibi, su gibi milyonları ilgilendiren konularda yeni düzenlemelere gidildi.

* Savunma ve uzay yatırımları ile bu alandaki dışa bağımlılık önemli oranda giderildi.

Orta kademeyi de hedef aldılar

FETÖ, kendilerinden olmayan ve önemli çalışma ve projelerin başında-içinde olan parlak pratiği yüksek isimlere orduda terfi, bürokraside yükselme yolunu kapadılar. Ayrıca TİB gibi teknoloji yoğunluğu olan yerlerde örgütlenerek dinleme taraflı bilirkişi raporlarıyla oluşturdukları taktiklerle kendilerine yakın olmayan her kesimden bürokratı tasfiye ederek örgüt elemanlarına alan açtılar.

Asılsız mektuplarla tasfiye

FETÖ asılsız mektuplar, sahte e-postalar ve sicil kayıtlarıyla oynayarak örgüt elemanlarının devlette kadrolaşmasının önünü açtı. Söz konusu bürokratların tasfiye olmasını sağlayıp yerine kendi elemanlarını yerleştirdi. Örgütün elinde tuttuğu yargı, polis ve istihbarat da bu tezgahlara aracılık etti.

İşte böyle kadrolaştılar

FETÖ, 15 Temmuz darbe girişiminin zeminini, bir dönem ağ gibi sardığı yargı eliyle hazırladı. Yakın tarihin çok önemli soruşturmalarını amacından saptırarak devleti ele geçirme aracı olarak kullanan örgüt, özellikle TSK’da kendi mensuplarının önünü açmak için kumpas davalara imza attı, binlerce kişiyi cezaevine attı. Bunlardan birisi de İzmir Askeri Casusluk Davası. Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ’cü savcı tarafından yürütülen soruşturmayla aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 kişi hakkında dava açılmıştı. Ancak soruşturma dosyasında, ne sanık ne de müşteki yapılan Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) başta olmak üzere birçok önemli kurumda çalışan bin 500 civarında üst düzey bürokratın da ismini ekledi. Bu isimlerin gizli bilgi ve belge bulundurduğu iddia ediliyordu. Kumpas soruşturması bahane edilerek fişlenen bürokratların, yargılama sonucu beklenmeksizin disiplin cezası alması, bazılarının da görevden alınması sağlandı. Bu yolla da söz konusu kurumlardaki FETÖ kadrolaşmasının önü açıldı.

GÜNDEM Bu fotoğraftaki ben değil biziz