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Darp Cumhuriyeti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “En Marche” (Yürüyüş) Partisi, adına yakışır bir şekilde muhaliflerinin üzerine yürüyor, öğrencilere, grevdeki memur ve işçilere meydan dayağı atıyor. “Örnek Cumhuriyet” söylemiyle yola çıkan Macron’un yakın çevresi şiddet düşkünlüğüyle dikkat çekiyor. İçlerinde motosiklet kaskıyla sol muhaliflere meydan dayağı atan da var, kavga ettiği taksiciyi ısıran da.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa’nın jakoben damarı kabardı
Fransa’nın jakoben damarı kabardı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Örnek Cumhuriyet” söylemiyle kurduğu “En Marche (Yürüyüş) Partisi, adına yakışır bir şekilde göstericilerin ve muhaliflerinin üzerine yürüyor, öğrencilere, grevdeki memur ve işçilere meydan dayağı atıyor. Macron’un şiddet düşkünü yakın çevresinin kabarık sicili de dikkat çekiyor. 18 Temmuz 2018 tarihinde Le Monde gazetesi, başkent Paris’te 1 Mayıs eylemi sırasında dönemin Cumhurbaşkanı Danışmanı Alexandre Benalla’nın, sivil kıyafet, polis miğfer ve kolundaki ‘polis’ bandıyla tüm şiddetle göstericileri darp ettiğini gösteren video yayımladı.

Macron - Benalla

Göstermelik ceza

Benalla’nın göstermelik bir cezayla 15 gün işten uzaklaştırılarak maaşında kesintiye gidildiği açıklandı. Ancak tepkilerin dinmemesi üzerine Macron önceki gün korumasını kovduğunu açıkladı.

Kadın vekil şoförü ısırdı

El Guerrab olayından bir süre önce yine Macron’un partisinden Laëtitia Avia adlı bir kadın vekil de 23 Haziran 2017’de bir taksiciyle kavga etti. Olay yerine çağrılan polis memurları, vekilin taksiciyi ısırdığını kaydetti. Polis, Avia’nın ‘hakaret edici biçimde kibirli’ tutum sergilediğini aktardı.

Kaskla sosyaliste dayak

Macron’un Yürüyüş Partisi’nden milletvekili M’Jid El Guerrab, politik tartışmaya girdiği Sosyalist Partili aktivist Boris Faure’a motosiklet kaskıyla saldırdı. M’Jid El Guerrab, nefsi müdafaa kapsamında hareket ettiğini iddia etti.

Deaş hamisiyle FIFA 2018

6 Haziran 2018’de Jawad Bendaoud’un Snapchat hesabında bir video yayınlandı. DEAŞ üyelerine kiraya verilen dairenin sahibi, adı Makao olarak belirtilen bir kişiyle FIFA 2018 online oyununu oynuyordu. Bu kişinin de Macron’un eski koruması olduğu ortaya çıktı. Fransızlar, Cumhurbaşkanı’nın eski korumasını teröristlere konut sağlamakla suçlanan kişiyle görünce şok yaşadı. Cumhurbaşkanlığı İdaresi, bu durumla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

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