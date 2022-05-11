Kılıçdaroğlu 2016 raporunu unuttu: Suriyelilere teminat vermişti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu son dönemlerde Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesine ilişkin yaptığı açıklamalarda söylemini sertleştirdi. Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısında da iktidar olmaları halinde Suriyelileri göndereceklerini tekrarladı ve Esad yönetimi ile görüşeceklerini belirtti.
SURİYELİLERE TEMİNAT VERMİŞTİ
Ancak Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı partisinin 2016 yılında Avrupa Birliği’ne sunmak için hazırladığı sığınmacı raporuna ters. Söz konusu raporda mültecilere hukuki haklar verileceği, mültecilerin sömürülmesine izin verilmeyeceği, Suriyeli mültecilere sağlık, eğitim ve hukuki yardımlar yapılacağı, Göç Bakanlığı’nın kurulacağı teminatı yer alıyordu.