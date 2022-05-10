Kılıçdaroğlu elektrik eyleminden 5 yıldızlı tatile gitmiş

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sözde elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşlara destek için 1 haftalık karanlık protestosunun ardından soluğu Antalya’da aldı. Kılıçdaroğlu, 2-8 Mayıs tarihlerinde Sirene Bebek Hotel Myra Villla’da tatil yaptı. Özel bahçeli, havuzlu, iki katlı villanın birinci katında oturma odası, yemek odası ve banyo bulunuyor. İkinci katında kral odasının bulunduğu villanın, üç odasında özel banyo ve spa kısımları yer alıyor. Kılıçdaroğlu’nun, ailesinin yanında korumalarına da ayrı villa tuttuğu iddia edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu

KİRASI CEP YAKIYOR

Kılıçdaroğlu’nun kaldığı otel Türkiye’nin en lüks tatil mekanları arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü zenginlerin Türkiye tatillerinde tercih ettiği villalar cep yakıyor. Tur şirketlerinin internet sitelerinde yer alan bilgilere göre; her bir villanın haftalık kirası erken rezervasyon durumunda bile 100 ile 120 bin lirayı buluyor. Sosyal medyayı da sallayan tatil konusunda CHP’den bir açıklama yapılmazken, Kılıçdaroğlu’nun faturayı cebinden mi ödediği yoksa partiye mi ödettiği merak konusu oldu.

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HİLTON KEYFİ HALA AKILLARDA

Kılıçdaroğlu’nun, daha önce de lüks otel görüntüsü ile gündeme gelmişti. Sosyal medyadan canlı yayın yapan Kılıçdaroğlu’nun, stüdyo olarak Hilton Bosphorus Otel’in Presidental Suite odasını kullandığı ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu’nun, bu odaya günlük olarak ödediği ücret ise 6 bin 794 euro (102 bin 317 TL.) Kılıçdaroğlu’nun, bu otelde de 3 gece geçirdiği biliniyor.