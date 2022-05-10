Gündem Kılıçdaroğlu elektrik eyleminden 5 yıldızlı tatile gitmiş
İSTANBUL

Kılıçdaroğlu elektrik eyleminden 5 yıldızlı tatile gitmiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kesik elektrik faturaları üzerinden yoksulluk sömürüsü kısa sürdü. Daha önce geceliği Hilton Oteli’nde 100 bin TL’lik odada konaklamasıyla gündeme gelen Kılıçdaroğlu’nun bayram tatilini Antalya’da kiraladığı iki lüks villada geçirdiği iddia edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu elektrik eyleminden 5 yıldızlı tatile gitmiş
Kılıçdaroğlu, Sirene Bebek Hotel Myra Villla’da tatil yaptı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sözde elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşlara destek için 1 haftalık karanlık protestosunun ardından soluğu Antalya’da aldı. Kılıçdaroğlu, 2-8 Mayıs tarihlerinde Sirene Bebek Hotel Myra Villla’da tatil yaptı. Özel bahçeli, havuzlu, iki katlı villanın birinci katında oturma odası, yemek odası ve banyo bulunuyor. İkinci katında kral odasının bulunduğu villanın, üç odasında özel banyo ve spa kısımları yer alıyor. Kılıçdaroğlu’nun, ailesinin yanında korumalarına da ayrı villa tuttuğu iddia edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

KİRASI CEP YAKIYOR

Kılıçdaroğlu’nun kaldığı otel Türkiye’nin en lüks tatil mekanları arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü zenginlerin Türkiye tatillerinde tercih ettiği villalar cep yakıyor. Tur şirketlerinin internet sitelerinde yer alan bilgilere göre; her bir villanın haftalık kirası erken rezervasyon durumunda bile 100 ile 120 bin lirayı buluyor. Sosyal medyayı da sallayan tatil konusunda CHP’den bir açıklama yapılmazken, Kılıçdaroğlu’nun faturayı cebinden mi ödediği yoksa partiye mi ödettiği merak konusu oldu.

HİLTON KEYFİ HALA AKILLARDA

Kılıçdaroğlu’nun, daha önce de lüks otel görüntüsü ile gündeme gelmişti. Sosyal medyadan canlı yayın yapan Kılıçdaroğlu’nun, stüdyo olarak Hilton Bosphorus Otel’in Presidental Suite odasını kullandığı ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu’nun, bu odaya günlük olarak ödediği ücret ise 6 bin 794 euro (102 bin 317 TL.) Kılıçdaroğlu’nun, bu otelde de 3 gece geçirdiği biliniyor.

CHP Gençlik Kolları Kılıçdaroğlu'nu yaktı: 100 bin liralık otel odasını ifşa ettiler
GÜNDEM
CHP Gençlik Kolları Kılıçdaroğlu'nu yaktı: 100 bin liralık otel odasını ifşa ettiler
Fenerbahçenin yeni hocasını duyurdular

Fenerbahçe'nin
yeni hocasını duyurdular

Tecrübeli teknik direktör Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
Şampiyon İstanbulda oynayacak

Şampiyon
İstanbul'da oynayacak

Trabzonspor-Altay maçının oynanacağı stadyum belli oldu.
MSB: Yiğitlerimiz çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal mültecileri gönderemeyeceksin, gücünüz yetmez.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.