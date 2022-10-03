Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masanın adaylık karmaşasına ilişkin sorulan soruya cevap: Aday belirlesek ne olacak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

"NE YAPACAK BU ADAY?"

6'lı masanın son toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, ittifakın adaylık karmaşasına ilişkin sorulan soruya şöyle yanıt verdi:

"Cumhurbaşkanı adayı belirledik, ne yapacak bu aday? Aday belirlesek ne olacak? Belli çevreler bunu özellikle gündeme taşıyorlar.

Son derece akıllı, ayakları yere basan, feraset sahipleri kişilerin oturup devletteki sorunları nasıl çözeriz diye bunun üzerine uzlaşmamız lazım. Sonra deriz ki Cumhurbaşkanı adayımız budur.

"SEÇİM GÜNÜNÜ BELİRLE 2 GÜN İÇİNDE ADAYIMIZI AÇIKLARIZ"

Aday da 6 liderin belirlediği kuralların dışına çıkmayacak. Vaatleri hayata geçirecek. Bu olmazsa başa dönmüş olacağız. Cumhurbaşkanı için söylediğimiz açık. Sen bizim cumhurbaşkanı adayımızı merak ediyorsan seçim gününü belirle, biz de 2 gün içinde adayımızı belirleriz.

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Adayın kim olacağı konusunda konuşma olmadı. Seçim tarihini belirlesinler adayımızı belirleriz."