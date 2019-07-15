Kılıçdaroğlu'ndan darbe açıklaması: Ne 15 Temmuz ne FETÖ geçiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabından, içinde "15 Temmuz" ifadesi geçmeyen bir 15 Temmuz mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu'nun mesajında 15 Temmuz darbecilerine en küçük bir tepki ifadesi yer almazken, FETÖ terör örgütüne de bir atıf yapılmıyor.

Darbeleri ve darbe girişimlerini tarihin çöp sepetine atmak için Cumhuriyeti gerçek bir demokrasi ile taçlandırmak zorundayız… pic.twitter.com/DoiFoKVaM9 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 15 Temmuz 2019

Kılıçdaroğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Onlar, yetkiyi saraydan alıp halka verdiler. Ve dediler ki 'Hakimiyet bila kaydü şart milletindir.' Cumhuriyeti kurdular. Onlar, Cumhuriyetle de yetinmediler. Demokrasinin ilk adımını atmak üzere 1946'da çok partili yaşama geçtiler. Bununla da yetinmediler. Onlar, 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' şiarından yola çıkarak sosyal demokrasiyi-sosyal devleti inşa etmeye çalıştılar. Ve bizler, darbeleri ve darbe girişimlerini tarihin çöp sepetine atmak için Cumhuriyeti gerçek bir demokrasi ile taçlandırmak zorundayız. Bu hedef, onların ve tarihin bize yüklediği sorumluluktur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakırköy Belediyesi tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki 15 Temmuz etkinliğinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirmişti.

Erdoğan, "Atatürk Havalimanı anlamlı bir mekan. Niye anlamlı biliyor musunuz? O gece burası iki anı tespit etti. Bunlardan bir tanesi saat 23.15 civarı ve tankların arasından Sayın Bay Kemal gelip Bakırköy'e geçti. Bakırköy Belediyesinde kendi ifadesiyle 'Gidebilecek bir otel bulamadığım için oraya gittim.' dedi. 01.15 ve biz de yine buraya indik. Eşim, kızım, torunlarım ve damadımla beraber buraya indik. Burada kim vardı? Burada millet vardı. Beraberce buradan üzerimizden geçen F-16'lar, helikopterler vardı ve onlar mermilerini yağdırıyordu." ifadelerini kullanmıştı.

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