Erdoğan: Müptezeller Türkiye'yi ele geçiremeyecekler

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı anma etkinliği Atatürk Havalimanı'nda başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla organize edilen etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla tören alanında toplandı.

Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun da takip ettiği tören için apron alanında dev bir platform kuruldu. Platformun 3 ayrı yerine konulan dev ekranlardan tören alanının değişik bölgelerinden görüntüler aktarılıyor.

AA

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin de hazır bekletildiği tören alanında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile dev Türk bayrağı asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndaki etkinlik alanına geldi.

Erdoğan'ı ilk olarak 15 Temmuz gaziler karşıladı.

Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çok sayıda iş adamı, sanatçı ve 15 Temmuz gazisi karşıladı.

Erdoğan kendisini karşılayanlar ile tek tek tokalaşarak tören alanına geçti.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuran'ı Kerim okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nda Atatürk Havalimanı'nda halka hitap etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Aziz milletim, sevgili İstanbullular, değerli şehit yakınlarımız, gazilerimiz, kıymetli kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum.

2016 yılının 15 Temmuz gecesi, milletimizin istiklali ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Peygamber ocağı TSK'nin ülkesine gönülden bağlı her bir subayını, astsubayını, uzman personelini ve erlerini alınlarından öpüyorum.

Millet sokakta istiklalini korurken, milletin vekilleri de orada demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sahip çıkmıştır.

O gece dünyaya örnek teşkil edecek bir dik duruş sergileyen medyamıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, aydınlarımıza buradan şahsım ve milletim adına özellikle teşekkür ediyorum.

"Darbecilerin yanına kar kalmadı"

Önceki darbelerde milli iradeye, Meclis ruhuna saldırı olsa bile Meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 Temmuz'daki darbeye teşebbüs eden caniler bunu bile yaptılar.

Hiçbir darbe, darbecilerin yanına kar kalmadı. Allah'ın izniyle bundan sonra da kalmayacaktır.

Bizler milletçe, vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, demokrasimize, devletimize sahip çıktıkça, hiçbir gücün eli Allah'ın izniyle oralara ulaşamayacaktır.

Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaktır.

O karanlık gecedeki ezan ve selalar kalplerimizi nasıl bütünleştirdiyse bundan sonra da aynı inanç, heyecan, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

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Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye'yi ele geçiremeyecekler.

Her anımızda özellikle de 15 Temmuz'da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları dolduran kahramanlarımızı hep kalbimizde yaşatacağız.

15 Temmuz gecesi Türkiye'yi karanlığa gömmek istediler ama başaramadılar. Allah kurdukları tuzakları sahiplerinin başlarına geçirdi.

Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır.

Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça, Allah'ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez, bu milleti kimse köle yapamaz.

Türkiye'nin, son 17 yılda demokraside ve ekonomide gerçekleştirdiği hamlelerle çağ atladığını inkar edenin gözü görmüyor, kulağı duymuyor, dili lal olmuş demektir.

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