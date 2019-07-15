15 Temmuz'un öcünü alıyor: AB yaptırım kararı aldı

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Avrupa Birliği, Türkiye karşıtı örgüt ve ülkeleri desteklemeye devam ediyor.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine tepki gösteren AB yönetimi, Avrupa'dan aktarılan kaynaklar ve Türkiye-AB arasındaki Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması müzakerelerinin durdurulması konusunda yaptırım kararı aldığı öne sürülüyor.
- Brüksel'in doğrudan desteklediği kanlı darbenin yıl dönümü öncesi alınan yaptırım kararı dikkatlerden kaçmadı.
Brüksel, yaptırımlara ilişkin henüz bir resmi açıklama yayınlamadı.