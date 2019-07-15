15 Temmuz'un öcünü alıyor: AB yaptırım kararı aldı

Gündem

15 Temmuz darbe ve ihtilal değil, işgal teşebbüsüydü

TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, "İhtilaller bütün bir sistemi değiştiren hadiselerdir ama idaredekileri değiştirip yerine başkalarını getirmek darbedir. O yüzden 12 Eylül bir darbedir, 12 Mart darbedir. 15 Temmuz'a kadar 16 darbe teşebbüsü olmuştur. 15 Temmuz darbe ve ihtilal değil, Türkiye'nin işgaliydi, işgal teşebbüsüydü." dedi.