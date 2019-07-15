Dünya 15 Temmuzun öcünü alıyor AB yaptırım kararı aldı
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
AVRUPA

15 Temmuz'un öcünü alıyor: AB yaptırım kararı aldı

15 Temmuz'da FETÖ'cülere örtülü destek veren Avrupa Birliği, başarısız darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetlerini bahane eden Brüksel'in kaynak kesintisi uygulayacağı ve Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması müzakerelerini durduracağı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa Parlamentosu
Avrupa Parlamentosu

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Avrupa Birliği, Türkiye karşıtı örgüt ve ülkeleri desteklemeye devam ediyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine tepki gösteren AB yönetimi, Avrupa'dan aktarılan kaynaklar ve Türkiye-AB arasındaki Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması müzakerelerinin durdurulması konusunda yaptırım kararı aldığı öne sürülüyor.

  • Brüksel'in doğrudan desteklediği kanlı darbenin yıl dönümü öncesi alınan yaptırım kararı dikkatlerden kaçmadı.

Brüksel, yaptırımlara ilişkin henüz bir resmi açıklama yayınlamadı.

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