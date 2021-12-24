Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan lafından rahatsız oluyorum' sözleri ittifak ortağı HDP'yi kızdırdı: Rahatsız etmeye devam edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen bir etkinlikte ittifak ortakları HDP'nin temsilcilerinin son zamanlarda yaptığı 'Kürdistan' çıkışlarından rahatsız olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.
CHP lideri, "Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?" diye konuştu.
HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları HDP'de rahatsızlığa neden oldu.
PKK'nın Cudi'deki kampında yaklaşık bir ay silahlı eğitim gören, HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, Kılıçdaroğlu'na tepkisini Twitter hesabından dile getirdi.
Encü, "Rahatsız etmeye devam edeceğiz o zaman!" dedi.