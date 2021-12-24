Gündem Kılıçdaroğlunun Kürdistan lafından rahatsız oluyorum sözleri ittifak ortağı HDPyi kızdırdı Rahatsız etmeye devam edeceğiz
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan lafından rahatsız oluyorum' sözleri ittifak ortağı HDP'yi kızdırdı: Rahatsız etmeye devam edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum" açıklamasına HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'den yanıt geldi. PKK'nın Cudi'deki kampında eğitim gören Encü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Rahatsız etmeye devam edeceğiz o zaman" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun Kürdistan lafından rahatsız oluyorum sözleri ittifak ortağı HDPyi kızdırdı: Rahatsız etmeye devam edeceğiz
Ferhat Encü - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen bir etkinlikte ittifak ortakları HDP'nin temsilcilerinin son zamanlarda yaptığı 'Kürdistan' çıkışlarından rahatsız olup olmadığı sorusuna yanıt verdi.

CHP lideri, "Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'yi kızdıracak açıklama: Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan HDP'yi kızdıracak açıklama: Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları HDP'de rahatsızlığa neden oldu.

PKK'nın Cudi'deki kampında yaklaşık bir ay silahlı eğitim gören, HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, Kılıçdaroğlu'na tepkisini Twitter hesabından dile getirdi.

Encü, "Rahatsız etmeye devam edeceğiz o zaman!" dedi.

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GÜNDEM
PKK kampında eğitim alan Ferhat Encü HDP'nin yeni İstanbul İl Başkanı oldu

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