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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' çıkışına HDP'den tepki: Kürdü nasıl kabullenecek?

HDP vekili Murat Sarısaç, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum' açıklamasına, "Kürdistan’dan rahatsız olan Kürdü nasıl kabullenebilir ki?" diyerek tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun Kürdistan çıkışına HDPden tepki: Kürdü nasıl kabullenecek?
HDP'li Murat Sarısaç - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen bir etkinlikte kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. İttifak ortakları HDP'nin temsilcilerinin son zamanlarda yaptığı 'Kürdistan' çıkışlarından rahatsız olup olmadığı sorulan CHP lideri, "Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'yi kızdıracak açıklama: Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum
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Kılıçdaroğlu'ndan HDP'yi kızdıracak açıklama: Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: KÜRDÜ NASIL KABULLENECEK?

CHP liderinin açıklamaları HDP'de rahatsızlığa neden oldu.

HDP vekili Murat Sarısaç, Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' çıkışına, "Kürdistan’dan rahatsız olan Kürdü nasıl kabullenebilir ki?" diyerek tepki gösterdi.

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