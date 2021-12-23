Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' çıkışına HDP'den tepki: Kürdü nasıl kabullenecek?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen bir etkinlikte kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. İttifak ortakları HDP'nin temsilcilerinin son zamanlarda yaptığı 'Kürdistan' çıkışlarından rahatsız olup olmadığı sorulan CHP lideri, "Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?" diye konuştu.

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HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: KÜRDÜ NASIL KABULLENECEK?

CHP liderinin açıklamaları HDP'de rahatsızlığa neden oldu.

HDP vekili Murat Sarısaç, Kılıçdaroğlu'nun 'Kürdistan' çıkışına, "Kürdistan’dan rahatsız olan Kürdü nasıl kabullenebilir ki?" diyerek tepki gösterdi.

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