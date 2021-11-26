​HDP vekili Habib Eksik'ten skandal sözler: Kabul etmeseniz de Kürtlerin toprağının adı Kürdistan'dır

Meral Akşener Siirt’te “Siz Kürdistan’a geldiniz” diyen esnafa tepkisiz kaldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te esnaf ziyaretinde bulundu. Bir esnaf, Akşener'e “Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki 'Kürdistan' inkar ediliyor' dedi. Bu sözlere tepki göstermeyen Akşener, “Bir miyiz, bütün müyüz? Sen buna 'evet' diyorsan... Seni inkar eden yok' şeklinde yanıt verdi.



