Kılıçdaroğlu'ndan HDP'yi kızdıracak açıklama: Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan gün Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu. Elmadağ Belediyesi tarafından düzenlenen bir programa katılan CHP lideri, kendisine yöneltilen soruları cevaplayacağını açıkladı.

"KÜRDİSTAN LAFINDAN BEN DE RAHATSIZ OLUYORUM"

İttifak ortakları HDP'nin temsilcilerinin son zamanlarda yaptığı 'Kürdistan' çıkışından rahatsız olup olmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, "Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?" diye konuştu.

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"PKK İLE HDP'Yİ AYIRMAK LAZIM"

Milliyet'te yer alan habere göre, PKK ile HDP'nin ayrılması gerektiğini belirten CHP lideri, "HDP ittifakta değil, bir iş birliği içinde de değiliz. Ama biz herkesle olduğu gibi HDP ile de görüşüyoruz. 6.5 milyon oy almış bir parti. PKK ile HDP’yi ayırmak lazım. Biz terörün karşısındayız." ifadelerini kullandı.

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"BAŞÖRTÜSÜ MESELESİNİ BEN ÇÖZDÜM"

Sözlerinin devamında başörtüsü hakkındaki bir soruya da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bizim böyle bir meselemiz yok. Bu konuda karnemiz kırıktı. Ama biz bu karneyi düzelttik. Başörtüsü meselesini ben çözdüm" dedi.