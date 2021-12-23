Gündem Kılıçdaroğlundan HDPyi kızdıracak açıklama Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'yi kızdıracak açıklama: Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen bir etkinlikte kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. İttifak ortakları HDP'nin temsilcilerinin son zamanlarda yaptığı 'Kürdistan' çıkışından rahatsız olup olmadığı sorulan CHP lideri, "Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında HDP ile PKK'yı ayrı tutmak gerektiğini vurgularken, Türkiye'deki 'başörtüsü' sorununu da kendisinin çözdüğünü savundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Kemal ​Kılıçdaroğlundan HDPyi kızdıracak açıklama: Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan gün Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu. Elmadağ Belediyesi tarafından düzenlenen bir programa katılan CHP lideri, kendisine yöneltilen soruları cevaplayacağını açıkladı.

"KÜRDİSTAN LAFINDAN BEN DE RAHATSIZ OLUYORUM"

İttifak ortakları HDP'nin temsilcilerinin son zamanlarda yaptığı 'Kürdistan' çıkışından rahatsız olup olmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, "Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?" diye konuştu.

HDP vekili Habib Eksik'ten skandal sözler: Kabul etmeseniz de Kürtlerin toprağının adı Kürdistan'dır
GÜNDEM
HDP vekili Habib Eksik'ten skandal sözler: Kabul etmeseniz de Kürtlerin toprağının adı Kürdistan'dır

"PKK İLE HDP'Yİ AYIRMAK LAZIM"

Milliyet'te yer alan habere göre, PKK ile HDP'nin ayrılması gerektiğini belirten CHP lideri, "HDP ittifakta değil, bir iş birliği içinde de değiliz. Ama biz herkesle olduğu gibi HDP ile de görüşüyoruz. 6.5 milyon oy almış bir parti. PKK ile HDP’yi ayırmak lazım. Biz terörün karşısındayız." ifadelerini kullandı.

HDP'li Ömer Öcalan'dan skandal sözler: İstanbul da 'Kürdistan'dır
GÜNDEM
HDP'li Ömer Öcalan'dan skandal sözler: İstanbul da 'Kürdistan'dır

"BAŞÖRTÜSÜ MESELESİNİ BEN ÇÖZDÜM"

Sözlerinin devamında başörtüsü hakkındaki bir soruya da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bizim böyle bir meselemiz yok. Bu konuda karnemiz kırıktı. Ama biz bu karneyi düzelttik. Başörtüsü meselesini ben çözdüm" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dillendirdim
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dillendirdim
Google dolar kurunu gizlemeye başladı

Google dolar kurunu gizlemeye başladı
Bir kent kayboldu

Bir kent kayboldu

Ekipler yollar açmak için seferber oldu.
Üretim yarı yarıya düştü

Üretim yarı yarıya düştü

​Çip krizi en çok Almanya'yı etkiledi.

​Darbe imalı bildiriye imza atan 103 emekli amiral hakim karşısına çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'bedava elektrik' tepkisi.

​Kur korumalı mevduat uygulamasının ardından düşüş sürüyor.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.