Gündem Kılıçdaroğlunun TBMMye yönelik gazi çıkışına gazeteci Nedim Şener tepki gösterdi 15 Temmuz gecesi belediye başkanının evinde saklanan anlayamaz
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun TBMM'ye yönelik gazi çıkışına gazeteci Nedim Şener tepki gösterdi: 15 Temmuz gecesi belediye başkanının evinde saklanan anlayamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'yi gazi olarak tanımamasına gazeteci Nedim Şener tepki gösterdi. Tvnet'de katıldığı programda Şener, "15 Temmuz gecesi TBMM bombalanırken Bakırköy belediye başkanının evinde saklanan Kılıçdaroğlu'nun emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı’nın yönetildiği TBMM'nin gaziliğini anlamaması çok normal." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun TBMMye yönelik gazi çıkışına gazeteci Nedim Şener tepki gösterdi: 15 Temmuz gecesi belediye başkanının evinde saklanan anlayamaz
Gazeteci Nedim Şener

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Genel Kurulu'nda söylediği "Bırakalım bu ayakları. Gazi Meclis bellidir. Ne olduğu da bellidir. Kimin gazi olup olmadığı da bellidir" sözlerine karşılık gazeteci Nedim Şener, "Onun gaziliği anlamasını beklemem zaten" dedi.

'GAZİLİĞİ ANLAMAMASI ÇOK NORMAL'

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösteren gazezteci Nedim Şener, "15 Temmuz gecesi Bakırköy belediye başkanının evinde saklanmış bir CHP Genel Başkanından başka bir yaklaşım beklenmez. Onun gaziliği anlamasını beklemem zaten. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gaziliğine laf edecek adam daha dün anti emperyalist Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşu olan bir partiye ABD'li birinin danışmanlığına ihtiyaç duyuyor. Bunu kitlesine satıyor. Bu insanın TBMM'nin gaziliğini anlamaması çok normal" dedi.

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