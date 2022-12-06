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Meclis'te Kılıçdaroğlu provokasyonu: Halkın iradesini yok saydı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halkın seçtiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için ‘tiran’ benzetmesinde bulunurken, AK Parti sıralarından yükselen ‘Bu Meclis, Gazi Meclis’tir’ ve ‘15 Temmuz gecesi bombalanmıştır’ sözlerine “Bırakın o ayakları” diyerek karşılık verdi.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Mecliste Kılıçdaroğlu provokasyonu: Halkın iradesini yok saydı
​CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halkın seçtiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için ‘tiran’ benzetmesinde bulunurken, AK Parti sıralarından yükselen ‘Bu Meclis, Gazi Meclis’tir’ ve ‘15 Temmuz gecesi bombalanmıştır’ sözlerine “Bırakın o ayakları” diyerek karşılık verdi. Kılıçdaroğlu Meclis’teki bütçe görüşmelerinde konuştu. “Bütçesinin arkasında hükümet yok” diyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bütçeyi savunmak üzere Genel Kurul’a gelmesini istedi.

VEKİLLERE DE HAKARET ETTİ

17 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu ile bütçe sunuşlarının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tarafından yapılmasına karşın Kılıçdaroğlu, bütçeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sunması gerektiğini savundu. CHP liderinin milletvekillerine hitaben “Sizin de nasıl milletvekili seçildiğinizi de çok iyi biliyorum” sözlerinin ardından ise Genel Kurul’da tansiyon yükseldi. Kılıçdaroğlu, kendine tepki gösteren AK Partililere “Ağlamayın arkadaşlar ağlamayın” karşılığını verdi. AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez’in “Bu Meclise gazilik mertebesin çok mu görüyorsunuz, Bu Meclise bombalar atıldı, bombalar” sözlerine karşı Kılıçdaroğlu, “Gazi Meclis, falan filan bırakalım o ayakları. Gazi Meclis bellidir, ne olduğu da bellidir; kimin gazi olup olmadığı da bellidir” dedi.

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