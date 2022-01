Kılıçdaroğlu'nun yayınını izleyen Fazıl Say isyan etti: CHP Genel Başkanı Kaftancıoğlu olsaydı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu canlı yayını 15 dakika izleyen piyanist Fazıl Say, Twitter hesabından isyan etti. Say, "CHP Genel Başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı" ifadelerini kullandı.

