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Fazıl Say'ın 'İmamoğlu' paylaşımına MHP'den sert yanıt: Nasıl öteceğini iyi bil

Piyanist Fazıl Say, İstanbullu karla mücadele ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda yemek yediği görüntülerin eskiye ait olduğunu, İmamoğlu'nun kendisiyle birlikte olduğunu iddia ederek dalga geçmiş, "Ekrem İmamoğlu’nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli’dir" ifadelerini kullandı. Say'ın yaptığı paylaşım üzerine Bahçeli'nin yardımcısı İsmail Özdemir'den yanıt geldi. Özdemir, Say'a "Sen sen ol, nasıl öteceğini iyi bil" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fazıl Sayın İmamoğlu paylaşımına MHPden sert yanıt: Nasıl öteceğini iyi bil
Fazıl Say - Devlet Bahçeli

İstanbul'da yoğun kar yağışının etkili olduğu gün binlerce vatandaş yollarda mahsur kalırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir restoranda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott’la yemekte olduğu ortaya çıkmıştı.

Muhalifler ve muhalefete yakın medya organları balıkçıda çekilen görüntünün gerçek olmadığını iddia ederken, hem görüntüler ortaya çıktı hem de İmamoğlu'ndan doğrulama geldi.

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FOTOĞRAFI ÇEKEN BAHÇELİ

Piyanist Fazıl Say ise konuya dair Twitter’dan yaptığı paylaşımla, İmamoğlu çifti ile daha önceden çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp şu notu düştü:

"Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli’dir! Salvador Dali’nin de selamları var!"

İstanbullu karla mücadele ederken balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'nun mekana girerken görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM
İstanbullu karla mücadele ederken balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'nun mekana girerken görüntüleri ortaya çıktı

"NASIL ÖTECEĞİNİ İYİ BİL! YOKSA..."

Say’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi içine kattığı paylaşımı üzerine MHP’den sert bir yanıt geldi. MHP’nin Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir Fazıl Say’a yanıtında şu ifadeleri kullandı:

“1-İcra ettiği sanatıyla meşgul olmasının kendisi ve camiası açısından daha faydalı olacak bir piyanistin, komiklikten öte lüzumsuz ve hadsiz beyanlarla siyasi yorumlarda bulunmaya kalkması Mesnevi’de hikayesi anlatılan tezeğe saplanmış, kuyruğu kalkık fareyi akıllara getiriyor.

2-Böyle olunca bu piyanistin, piyonist bir edayla Sayın Genel Başkanımıza dil uzatmaya yeltenmesi yerli yersiz öten horozları susturmak için bir parça yağ ile olan imtihanlarına varan akıbetlerini de hatırlatıyor.

3-Fazıl Say, bu yüzden sen sen ol, nasıl öteceğini iyi bil! Yoksa Maazallah sesim çıksın diye uğraşırken, o sesin başkaca ayıplarını ortaya dökmesin. Sanatçısın, sanatınla kal…”

İmamoğlu'nun balıkçı ziyaretine dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 00:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyaretine dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri felç ederken balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gündemde. İmamoğlu'na yakın medya kuruluşları yemeği yalanlarken, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İmamoğlu'nun makam ve koruma araçlarının Sarıyer'deki balıkçıya geliş anı kameralara yansıyor.

İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: Evet dün akşam dört kişi buradaydılar
OYNAT 01:15
İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: Evet dün akşam dört kişi buradaydılar
İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri felç ederken balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taraftarları, haberi yalanlama yoluna gitti. Ancak söz konusu balıkçı GDH'tan Cüneyt Polat'a konuştu. İmamoğlu'nun bir ay önceden rezervasyon yaptığını belirten balıkçı “4 kişi geldiler 1 saat yemeklerini yediler ve gittiler” ifadelerini kullandı.


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