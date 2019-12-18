Kıran 8 operasyonuna katılacak Mehmetçik operasyon bölgesine dualarla uğurlandı

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AK Parti'den 18 maddelik yeni 'torba yasa' teklifi: Güvenlik soruşturmalarında yeni dönem

AK Parti, 18 maddelik yeni 'torba yasa' teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti'li milletvekillerinin imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan 'torba yasa' teklifi ile bazı kanunlarda değişiklik öngörüyor. Güvenlik soruşturmasını kimin yapacağı, hangi tür soruların sorulacağı, bilgilerin nasıl saklanacağı yasada belirleniyor.