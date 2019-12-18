Gündem Kıran 8 operasyonuna katılacak Mehmetçik operasyon bölgesine dualarla uğurlandı
BİTLİS

Kıran 8 operasyonuna katılacak Mehmetçik operasyon bölgesine dualarla uğurlandı

İçişleri Bakanlığınca iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis ve Siirt illerinde başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda görev alacak Mehmetçik için uğurlama töreni düzenlendi. Operasyona katılacak askerler için kurban kesildi. Askerler daha sonra katılımcıların duaları eşliğinde operasyon bölgesine uğurlandı.

Haber Merkezi AA
Operasyona katılacak Mehmetçik için uğurlama töreni düzenlendi.
Operasyona katılacak Mehmetçik için uğurlama töreni düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Kıran-8 Sehi Ormanları'' operasyonuna katılan güvenlik güçleri, operasyon bölgesine kurban kesilip dualarla uğurlandı.

Mehmetçik için uğurlama töreni düzenlendi

  • İçişleri Bakanlığınca iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis ve Siirt illerinde başlatılan ''Kıran-8 Sehi Ormanları'' operasyonunda görev alacak güvenlik güçleri için operasyona katılmadan önce ilçedeki Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın da katıldığı törende operasyona katılacak askerler için kurban kesildi. Özkan, operasyona katılacak askerlere başarı dileğinde bulundu.

Askerler daha sonra katılımcıların duaları eşliğinde operasyon bölgesine uğurlandı.

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