Kırık kalpleri onaracağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti büyükşehir ve il belediye başkanları ile bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezinde gerçekleşen toplantıya AK Partili 39 belediye başkanının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan ile AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de katıldı. Başkanlara seslenen Erdoğan, şu mesajları verdi:

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da İngiliz şarkı sözü yazarı ve yorumcu Yusuf İslam'ı kabul etti. İslam, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Müslüman Akademisyenler Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle yapılan Cambridge Camisi’nin gelecek ay düzenlenecek açılış törenine davet etti.

RÜŞTÜMÜZÜ İSPAT ETTİK

Yerelde başarı sağlamayan devlet iradesinde de varlık gösteremez. Biz önce mahalli idarelerde millete rüştünü ispat etmiş, ondan sonra ülke yönetimine talip olmuş bir hareketiz. Sadece oy aldığımız semtlere değil bize oy versin vermesin yönettiğimiz şehrin tüm sakinlerine hizmet götürmeyi kendimize prensip edindik.

KIRIK KALPLERİ TAMİR EDECEĞİZ

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde Kızılay Haftası dolayısıyla açılan kan bağışı standını ziyaret etti, vatandaşlarla fotoğraf çekildi.

Milletimiz de son 17 yılda hem mahalli idarelerde hem de genel seçimlerde AK Parti'yi birinci yaparak hizmetlerimizden memnuniyetini gösterdi. Partimize gönül vermiş, emek vermiş eskilerin dediği gibi teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendireceğiz. Küçük olsun benim olsun sığlığıyla değil büyük olsun bizim olsun vizyonuyla hareket edeceğiz. Hiç kimseyi dışlamadan, kırmadan, dökmeden hatta varsa kırık kalpleri tamir ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

KALEDE GEDİK AÇMA ÇABALARI

Son dönemde yaşadığımız hadiseler bize bir gerçeği çok net bir şekilde göstermiştir. Türkiye'nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Biz ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır. AK Parti kalesinde ve Cumhur İttifakı bünyesinde gedik açma çabalarının gerisinde bu hakikat vardır. Şimdiye kadar olduğu gibi gönülden yaparsan gönüller kazanırsın düsturuyla 82 milyonun her bir ferdini kucaklamaya çalışıyoruz, çalışacağız.

PARTİMİZDE HERKESE YER VAR

AK Parti çatısı altında terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese, her görüşe yer vardır, olmalıdır. Bu hareketi ileriye taşıyacak fikri samimi teklifi olan her bir kardeşim partimizin iç kanallarını kullanarak bunu her zaman bize iletebilir. Devlet olarak politikalarımızla adeta tüm dünyayı kuşatırken parti olarak içimizde farklı şekilde hareket etmemiz zaten düşünülemez.

FARKLI BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Aynı şekilde belediye başkanlarımız da teşkilatla ve yönetimle istişareyi asla ihmal etmemelidir. İnşallah 7. Büyük Kongre sürecimiz metal yorgunluğunun son izlerini de sildiğimiz yenilenmiş, tazelenmiş bir şekilde tekrar yola revan olduğumuz farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır.

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Yerli ilaca direniş var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda ve özel sektörde yerli ilaç üretimine karşı gizli bir direniş olduğunu söyledi. İstanbul’da düzenlenen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuşan Erdoğan, yerli ilaç, aşı ve cihaz üretimini formülleri dahil tüm aşamalarıyla yerli hale getirmekte kararlı olduklarını vurguladı. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Vatandaşlarımızdan bazılarının yabancı menşeli ilaçlara ve aşılara mesafeli yaklaştığını görüyoruz. İlaçları ve aşıları halkımızın hassasiyetlerine uygun şekilde üretip hizmete sunduğumuzda bu sorunu aşmış olacağız. Kamuda ve özel sektörde ilaç, aşı ve cihaz üretimlerinin gerçek anlamda millileştirilmesi hususunda gizli bir direniş olduğunu da biliyorum. Ülkemiz açısından stratejik öncelik olarak gördüğümüz bu hususta atılan tüm adımları ve yapılan tüm engellemeleri çok daha yakından takip altına alacağımızın bilinmesini istiyorum”

OYNAT 01:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millileşme hususunda gizli bir direniş var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. Türk Tıp Dünyası Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan, yaptığı konuşmada, 'Kamuda ve özel sektörde ilaç, aşı ve cihaz üretimlerinin gerçek anlamda millileştirilmesi hususunda gizli bir direniş var. Yapılan tüm engellemeleri daha yakından takip altına alacağız' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder

Hedef 3 milyar dolar

Giorgi Gakharia ve Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan ile ticaret hacmini 3 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile Külliye'de bir araya geldi. Gürcistan ile ticaretten turizme, enerjiden savunmaya her alanda gelişen ilişkilerin olduğunu belirten Erdoğan, "Dışişleri bakanlarımıza verdiğimiz talimatla en kısa zamanda aramızdaki stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız" dedi.

Katar'a Barış Pınarı teşekkürü

Fuat Oktay, ve Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile görüştü. Oktay, Katar Başbakanı El Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde karşıladı. Oktay ve Al Sani'nin baş başa görüşmesi 30 dakika sürdü. Görüşmede, Türkiye ile Katar'ın kardeşlik bağları ve iki ülke liderince paylaşılan ortak siyasi irade sayesinde her alanda mükemmel ilişkilere sahip olduğu belirtildi. İki ülkenin ortak tehdit ve zorluklar karşısında dayanışma sergilemede müşterek bir yaklaşımı paylaştığı ifade edilen görüşmede, Barış Pınarı Harekatı’na verdikleri destek nedeniyle Katar'a teşekkür edildi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin eş başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin önümüzdeki dönemde toplanması için ilgili kurumların çalışmalarını devam ettirdiği vurgulandı. Katar Emiri Al Sani'nin geçen yıl gündeme getirdiği 15 milyar dolarlık ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesine ilişkin görüşmelerde bulunmaktan memnuniyet duyulduğunun aktarıldığı görüşmede, savunma sanayi alanında iş birliğini güçlendirmenin Türkiye'nin öncelikleri arasında yer aldığı vurgulandı.