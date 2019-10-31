Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğandan sağlıkçılara Alkışlıyorum, tebrik ediyorum
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​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlıkçılara teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlıkçılara: Alkışlıyorum, tebrik ediyorum

İstanbul'da düzenlenen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yürüttüğü askeri harekat alanlarında hizmet veren Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek "sağlıkçıların hastanelerde dur durak bilmeden bu hizmeti vermeleri gerçekten her türlü takdirin üstündedir. Onun için alkışlıyorum, tebrik ediyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. Türk Tıp Dünyası Ödül Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. Türk Tıp Dünyası Ödül Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında sağlık camiasına teşekkür etti. Erdoğan teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesileyle ben sağlık Bakanlığımıza, tüm sağlık kurumlarımıza, özellikle şahsım ve milletim adına şükranlarımı bildiriyorum. Zira bu kadar kritik bir dönemde işte her an havan toplarının, füzelerinin atıldığı bir dönemde, sağlıkçıların hastanelerde dur durak bilmeden bu hizmeti vermeleri gerçekten her türlü takdirin üstündedir. Onun için alkışlıyorum, tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlıkçılara: Alkışlıyorum, tebrik ediyorum
OYNAT 00:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlıkçılara: Alkışlıyorum, tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında sağlık camiasına teşekkür etti. Erdoğan teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 'Bu vesileyle ben sağlık Bakanlığımıza, tüm sağlık kurumlarımıza, özellikle şahsım ve milletim adına şükranlarımı bildiriyorum. Zira bu kadar kritik bir dönemde işte her an havan toplarının, füzelerin atıldığı bir dönemde, sağlıkçıların hastanelerde dur durak bilmeden bu hizmeti vermeleri gerçekten her türlü takdirin üstündedir. Onun için alkışlıyorum, tebrik ediyorum.'

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