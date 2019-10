Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında sağlık camiasına teşekkür etti. Erdoğan teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesileyle ben sağlık Bakanlığımıza, tüm sağlık kurumlarımıza, özellikle şahsım ve milletim adına şükranlarımı bildiriyorum. Zira bu kadar kritik bir dönemde işte her an havan toplarının, füzelerinin atıldığı bir dönemde, sağlıkçıların hastanelerde dur durak bilmeden bu hizmeti vermeleri gerçekten her türlü takdirin üstündedir. Onun için alkışlıyorum, tebrik ediyorum."

OYNAT 00:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlıkçılara: Alkışlıyorum, tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında sağlık camiasına teşekkür etti. Erdoğan teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 'Bu vesileyle ben sağlık Bakanlığımıza, tüm sağlık kurumlarımıza, özellikle şahsım ve milletim adına şükranlarımı bildiriyorum. Zira bu kadar kritik bir dönemde işte her an havan toplarının, füzelerin atıldığı bir dönemde, sağlıkçıların hastanelerde dur durak bilmeden bu hizmeti vermeleri gerçekten her türlü takdirin üstündedir. Onun için alkışlıyorum, tebrik ediyorum.'

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder