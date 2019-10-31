Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerlileşmeye gizli bir direniş var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. Türk Tıp Dünyası Ödül Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Yerli ilaç, aşı ve cihaz üretimini, öyle sadece adı yerli, kendisi yine dışa bağımlı şekilde değil, formülünün geliştirilmesinden nihai ürüne kadar tüm aşamalarıyla kendimize ait hale getirmekte kararlıyız.

Vatandaşlarımızdan bazılarının yabancı menşeli ilaçlara ve aşılara mesafeli yaklaştığını görüyoruz. İlaçları ve aşıları halkımızın hassasiyetlerine uygun şekilde üretip hizmete sunduğumuzda bu sorunu da aşmış olacağız.

Suriye krizi boyunca neredeyse attığımız her adımda biz yalnız bırakıldık.

Uzun uğraşlar ve fedakarlıklar neticesinde Suriye'de oluşturduğumuz güvenli bölgeler, bugün ülkedeki en huzurlu ve yaşanabilir yerlerdir.

Son 8 yıldır Suriyeli sığınmacılar için sınırlarına dikenli tel örgü çekmekten başka hiçbir iş yapmayanlar, maalesef bugün de sığınmacıların vatan hasretini dindirecek çabalara mani oluyor.

Pakistan'da meydana gelen tren yangınında hayatlarını kaybeden 65 kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

OYNAT 01:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millileşme hususunda gizli bir direniş var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. Türk Tıp Dünyası Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan, yaptığı konuşmada, 'Kamuda ve özel sektörde ilaç, aşı ve cihaz üretimlerinin gerçek anlamda millileştirilmesi hususunda gizli bir direniş var. Yapılan tüm engellemeleri daha yakından takip altına alacağız' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oldu oldu olmadı mülteciler şehrini biz kuracağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. Türk Tıp Dünyası Ödül Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Güvenli bölgeyle ilgili planımızı yaptık, bunları BM'de takdim ettim. Peki para? Paraya gelince ses yok. Yarın BM Genel Sekreteri misafirim olacak. Sabah beraber bir kahvaltımız var. Kendisine bu programı, projeleri takdim edeceğim. Diyeceğim ki, 'uluslararası donörler çağrısı yapın, yapmazsanız ben yapacağım'. Oldu oldu, yoksa Tel Abyad'la Resulayn arasında mülteciler şehrini biz kuracağız. Ben o zaman Adnan Polat'ın kapısını çalarım. Bakın 'tamam' dedi. Bizim insanımız böyledir, bütün adımları atar'' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silahlanmaya harcanan paranın sadece bir kısmı ile dünyada açlık ve susuzluk kalmazdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6. Türk Tıp Dünyası Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan, konuşmasında 'Silahlanmaya harcanan paranın sadece bir kısmıyla dünyada ne aç ne de temiz su sıkıntısı çeken kimsenin kalmayacağı gerçeğini de dikkate almalıyız' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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