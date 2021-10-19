Gündem Kırmızı Sedir Gürkan Çelebiyi ağırladı
İSTANBUL

Kırmızı Sedir Gürkan Çelebi’yi ağırladı

Beyoğlu Belediyesi tarafından, çocuklara ve gençlere kitap okuma sevgisi kazandırmak amacıyla düzenlenen Kırmızı Sedir Söyleşileri yeniden başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kırmızı Sedir Gürkan Çelebi’yi ağırladı ​
Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte İstiklal Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen ilk söyleşinin konukları Beyoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri oldu.

Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte İstiklal Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen ilk söyleşinin konukları Beyoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri oldu. “Tarihe Damga Vuran Bilim İnsanları” kitabının yazarı İrfan Gürkan Çelebi ile hoş bir sohbet gerçekleştiren öğrenciler, yazarlıkla ilgili akıllarında kalan soruları da sorma fırsatı buldular.

Gençlere ve yetişkinlere yönelik kitaplar kaleme aldığını belirten Yazar İrfan Gürkan Çelebi, “Bugün İstiklal Caddesi’nin göbeğinde, Beyoğlu’nda bir kütüphanede olmak harika bir duygu. Çok keyifli. Beyoğlu Belediyesi bize ayrıcalık sunuyor” dedi.

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