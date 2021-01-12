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ADANA

Kısıtlamada polisten kaçarken yaşlı adama çarparak öldürdü

Kısıtlamada polisten kaçarken yaşlı adama çarparak öldürdü

Adana’da bir motosikletlinin sokağa çıkma kısıtlaması olduğu gün polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçarken yaşlı adama çarpıp ölümüne neden olması saniye saniye görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, hız kurbanı oldu.
Karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, hız kurbanı oldu.

Adana'da Kemal Erdi Ş. (30) yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen 10 Ocak sabah saatlerinde motosiklet ile dışarı çıktı. Kemal Erdi Ş., Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundan Ceyhan istikametine doğru ilerlerken polis “dur” ihtarında bulundu. Bunun üzerine şahıs durmayarak kaçmaya başlarken, polis peşine düştü. Kemal Erdi Ş., Karataş Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Ahmet Tuğal’a çarptı. Kemal Erdi Ş. direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki ağaç ve reklam panolarına çarpıp motosikletten düştü. Motosiklet yaklaşık 240 metre sürüklenip yol ortasında durdu. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaza yerine gelen ekipler, Tuğal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Kemal Erdi Ş. ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden Tuğal’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cenaze otopsinin ardından toprağa verildi. Sürücünün ise hastanedeki hayatta kalma mücadelesi devam ediyor.

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