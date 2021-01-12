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Son dakika Ankara haberleri: Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalandı

Polisleri şaşırtan manzara: Ceza yememek için bagaja girdi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerde bulunan polis ekipleri durdukları taksinin bagajında gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalanan şüpheli babasının yanına gitmek için bu yönteme başvurduğunu belirtse de, çok sayıda suç kaydı bulunan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalandı.
Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalandı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptıkları sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimlerde, Ziya Gökalp Caddesi Kurtuluş Parkı önünden Kızılay istikametine giden Beytullah D. idaresindeki taksiyi durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan taksi yaklaşık 10 metre ileride kontrol noktasında görevli polis memuru tarafından durduruldu.

Araçtan indirilen taksi şoförü Beytullah D, uygulama noktasını fark etmediği için durmadığını belirtirken polis ekipleri, otomobilin iç kısmında yaptıkları aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Ekipler, aracın bagajını açtıkları sırada ise içinden çıkan kişiyi görünce şaşkınlık yaşadı.

Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalandı

Ceza yememek için taksinin bagajında yolculuk yaparken yakalanan şüpheli, üzerinden kimlik çıkmayınca polise önce yanlış isim verdi. Yapılan parmak izi çalışmasında bu kişinin Şenol G. olduğu belirlendi.

Şenol G. ve taksi şoförü Beytullah D, ifadeleri alınmak üzere Çankaya Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliğine götürüldü.

BABASININ YANINA GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞ

Şenol G'nin ifadesinde Hüseyingazi Mahallesi'nde arkadaşı ile alkol aldığını ve bir süre sonra buradan taksiye binerek Hoşdere Caddesi'ndeki babasının yanına gitmek istediğini, sokağa çıkma kısıtlamasında ceza yememek için aracın bagajına bindiğini, taksi şoförünün de bunu kabul ettiğini söylediği öğrenildi.

'5-10 LİRA FAZLA VERİRİM' DİYEREK İKNA ETTİ

Taksi şoförü Beytullah D. ise ifadesinde Şenol G'nin kendisini 5-10 lira fazla veririm diyerek ikna ettiğini söyledi.

Olay yerine çağrılan trafik ekipleri, taksi şoförüne "dur' ikazına uymamaktan", "Emniyet kemeri takmamaktan" dolayı ceza uygulayarak sürücü ehliyetine el koydu ve aracını otoparka çektirdi.

Polis, Şenol G. hakkında adli işlem başlattı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

"2 evden hırsızlık", "2 açıktan hırsızlık", "2 iş yerinden ve kurumdan hırsızlık", "2 güveni kötüye kullanma", "kasten yaralama", "görevli memura mukavemet", "kapkaç", "uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanmaktan" suç kaydı bulunduğu da belirlenen Şenol G. hakkında adli işlem başlatıldı.

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