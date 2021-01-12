Çuvalla kuyumcu dükkanına gelen hırsızlar iki bilezik alıp gittiler

Olay geçtiğimiz pazar günü saat 05.30 sıralarında Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda yaşandı. İki kişi kuyumcu dükkanına girdi. İçeri giren kişilerden biri vücuduna sardığı çuvalı üzerinden çıkardı. İçerde bir süre dolanan ikili, sadece iki bilezik ve hediye paketlerini alarak kaçtı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin dükkana girdiği, birinin üzerinden çuval çıkarttığı ve hırsızlık yaptıktan sonra kapının camını kırarak uzaklaştığı görüldü.
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