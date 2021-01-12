Gündem Çuvalla kuyumcu dükkanına gelen hırsızlar iki bilezik alıp gittiler
İSTANBUL

Çuvalla kuyumcu dükkanına gelen hırsızlar iki bilezik alıp gittiler

Küçükçekmece'de kuyumcu dükkanına giren iki kişi çuval çıkartarak hırsızlık yapmak istedi. Dükkanın içinde uzun süre gezen iki kişi içerden sadece iki bilezik ve hediye paketleri alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Hırsızlar iki adet bilezik çalarak kuyumcudan uzaklaştılar.
Hırsızlar iki adet bilezik çalarak kuyumcudan uzaklaştılar.

Olay geçtiğimiz pazar günü saat 05.30 sıralarında Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda yaşandı. İki kişi kuyumcu dükkanına girdi. İçeri giren kişilerden biri vücuduna sardığı çuvalı üzerinden çıkardı. İçerde bir süre dolanan ikili, sadece iki bilezik ve hediye paketlerini alarak kaçtı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin dükkana girdiği, birinin üzerinden çuval çıkarttığı ve hırsızlık yaptıktan sonra kapının camını kırarak uzaklaştığı görüldü.

Çuvalla hırsızlığa gelip iki bilezik alıp gittiler
FOTOĞRAF 6
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Olay geçtiğimiz pazar günü saat 05.30 sıralarında Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda yaşandı.
Title
İki kişi kuyumcu dükkanına girdi. İçeri giren kişilerden biri vücuduna sardığı çuvalı üzerinden çıkardı.
Title
İçerde bir süre dolanan ikili, sadece iki bilezik ve hediye paketlerini alarak kaçtı.
Title
Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Title
Görüntülerde, iki kişinin dükkana girdiği, birinin üzerinden çuval çıkarttığı ve hırsızlık yaptıktan sonra kapının camını kırarak uzaklaştığı görüldü
Title
Çuvalla hırsızlığa gelip iki bilezik alıp gittiler
İstanbul Küçükçekmece'de kuyumcu dükkanına giren iki kişi çuval çıkartarak hırsızlık yapmak istedi. Dükkanın içinde uzun süre gezen iki kişi içerden sadece iki bilezik ve hediye paketleri alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


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