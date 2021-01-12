Çuvalla kuyumcu dükkanına gelen hırsızlar iki bilezik alıp gittiler Küçükçekmece'de kuyumcu dükkanına giren iki kişi çuval çıkartarak hırsızlık yapmak istedi. Dükkanın içinde uzun süre gezen iki kişi içerden sadece iki bilezik ve hediye paketleri alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi 12 Ocak 2021, 10:04 Son Güncelleme: 12 Ocak 2021, 10:07 DHA