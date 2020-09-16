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Gündem Kızılay şehidine veda Savaş mağduru sivillere yardım götürürken alçak saldırı sonucu şehit olan Kıdıman son yolculuğuna uğurlandı
DÜZCE

Kızılay şehidine veda: Savaş mağduru sivillere yardım götürürken alçak saldırı sonucu şehit olan Kıdıman son yolculuğuna uğurlandı

Kızılay şehidine veda: Savaş mağduru sivillere yardım götürürken alçak saldırı sonucu şehit olan Kıdıman son yolculuğuna uğurlandı

Suriye El Bab’da sivillere yardım için bulunan ve terör saldırısında hayatını kaybeden Kızılay çalışanı Mehmet Arif Kıdıman son yolculuğuna uğurlandı. Memleketi Düzce’de toprağa verilen Kıdıman’ın acılı annesi Emine Kıdıman, “Yakışıklı oğlum” diye ağıtlar yaktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Arif Kıdıman son yolculuğuna uğurlandı.
Mehmet Arif Kıdıman son yolculuğuna uğurlandı.

Savaş mağduru sivillere yardım için Suriye’de bulunan ve silahlı saldırıda can veren Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman (40) son yolculuğuna uğurlandı. Çobanbey-El Bab arasında çapraz ateşe alınan Türk Kızılay aracında şehit düşen Kıdıman’ın cenazesi, dün memleketi Düzce’de toprağa verildi. Kıdıman’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Merkez Bahçeşehir Mahallesi’ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Merkez Büyük Camii’ne getirildi.

Mehmet Arif Kıdıman

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YAKIŞIKLI OĞLUM

  • Kıdıman’ın özgeçmişi okunup saygı duruşunda bulunuldu. Şehidin annesi ve kardeşlerini yakınları teselli etti. Şehit oğlunun cenazesi başında gözyaşı döken Emine Kıdıman, “Yakışıklı oğlum” diye ağıtlar yaktı. Kızılay şehidi, kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda babasının kabri yanında toprağa verildi.

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