Kızılay şehidine veda: Savaş mağduru sivillere yardım götürürken alçak saldırı sonucu şehit olan Kıdıman son yolculuğuna uğurlandı Kızılay şehidine veda: Savaş mağduru sivillere yardım götürürken alçak saldırı sonucu şehit olan Kıdıman son yolculuğuna uğurlandı Suriye El Bab’da sivillere yardım için bulunan ve terör saldırısında hayatını kaybeden Kızılay çalışanı Mehmet Arif Kıdıman son yolculuğuna uğurlandı. Memleketi Düzce’de toprağa verilen Kıdıman’ın acılı annesi Emine Kıdıman, “Yakışıklı oğlum” diye ağıtlar yaktı.

Haber Merkezi 16 Eylül 2020, 00:58 Son Güncelleme: 16 Eylül 2020, 01:05 Yeni Şafak