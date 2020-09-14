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Gündem Kızılay Başkanı Kerem Kınıktan saldırı açıklaması Dokunulmazlığı bulunan personele yapılan alçakça saldırıyı kınıyorum
GAZİANTEP

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan saldırı açıklaması: Dokunulmazlığı bulunan personele yapılan alçakça saldırıyı kınıyorum

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Suriye’nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin bölgeye giderek Gaziantep Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu. Kınık, yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, “Uluslararası hukukla korunması gereken, üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası insancıl hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin de çabalarıyla saldırganların en kısa zamanda yakalanacağına inanıyorum. Tüm Kızılay camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık

Suriye'de savaş mağduru sivillere yardım taşıyan Kızılay ekibinin bulunduğu araca, plakasız iki araçta yüzleri maskeli kişiler tarafından çapraz ateşle saldırı düzenlendi. saldırıda Düzce Kan Merkezi’nde görevli Mehmet Arif Kıdıman şehit oldu.

Suriye’nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına silahlı saldırı: Bir Kızılay personeli şehit oldu, bir personel yaralandı
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Suriye’nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına silahlı saldırı: Bir Kızılay personeli şehit oldu, bir personel yaralandı

KIZILAY BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, “Uluslararası hukukla korunması gereken, üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası insancıl hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin de çabalarıyla saldırganların en kısa zamanda yakalanacağına inanıyorum. Tüm Kızılay camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

MSB'den Kızılay aracına saldırı açıklaması: Teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir
GÜNDEM
MSB'den Kızılay aracına saldırı açıklaması: Teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir

Kızılay Başkanı Kerem Kınık da şu açıklamayı yaptı:

"Kimliği belirsiz, plakası olmayan askeri kamuflaj giymiş ve yüzleri örtülü, silahlı saldırganlar bölgede Kızılayımızın üzerinde amblemi bulunan, Uluslararası Hukuk tarafından dokunulmazlığı garanti altına alınmış, üzerinde Kızılay yelekleri bulunan, insani yardım personellerini hedef aldılar.

  • Bu olay 2011 yılından bu yana Suriye içinde bulunan ve sadece buradaki sivillerin acısını dindirmeye çalışan tüm insanlığa yapılmış bir eylemdir. Bu terör eylemini lanetliyoruz. Bölgede yüzlerce projemiz, elimizi uzattığımız milyonlarca insan var. Uluslararası insancıl hukukuk bize verdiği koruma hakları ve BM’nin ilgili kuruluşlarının koordinasyonuyla gerçekleştirmekteyiz. Devletimizin yerel unsurlarıyla ve Suriye’nin yerel unsurlar ile eşgüdüm halinde bu faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye gayret ediyoruz.

Milyonlarca insanın insani yardıma muhtaç olduğunu biliyoruz."

ACI HABER VERİLDİ

Düzce Kan Bağış Merkezi’nde görevli Mehmet Arif Kıdıman, Suriye’ye göreve gitti. Kızılay aracı seyir halindeyken plakasız bir araçtan silahlarla ateş açıldı. Mehmet Arif Kıdıman olay yerinde şehit oldu. Araçtaki bir personel ise hafif yaralandı. Bölgeye Türk birlikleri gönderilirken, Kıdıman’ın cenazesi alınarak güvenli bölgeye götürüldü. Saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman'ın, Düzce Kalıcı Konutlar bölgesinde oturan ailesine acı haber verildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"Suriyeli kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak üzere Suriye’nin kuzeyinde bulunan Kızılay ekiplerimizin aracına teröristlerce ateş açılmış, kalleş saldırıda bir Kızılay personeli şehit olmuş, bir personel de yaralanmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz.

Uluslararası hukukta dokunulmaz olan bir yardım kuruluşuna bile saldıracak kadar alçalan teröristlerin yakalanması için karadan ve havadan her türlü tedbir alınmaktadır. Şehidimizin kanı yerde kalmayacak, teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Araçlarında Kızılay amblemi bulunan ekibimize yapılan bu saldırı kınıyoruz
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Araçlarında Kızılay amblemi bulunan ekibimize yapılan bu saldırı kınıyoruz

Suriye’nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına silahlı saldırı: Bir Kızılay personeli şehit oldu, bir personel yaralandı
DÜNYA
Suriye’nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına silahlı saldırı: Bir Kızılay personeli şehit oldu, bir personel yaralandı

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