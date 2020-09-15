Savaşta bile dokunulmaz: Alçak saldırıda Düzce Kızılay görevlisi şehit oldu, 2 Kızılay personeli de yaralandı

Suriye’nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay aracına silahlı saldırı düzenlendi. Tavanı, önü ve her yanında belirgin şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına, Çobanbey-El Bab arasında dün sabah saat 09.15 sıralarında plakasız iki araç içinden yüzleri maskeli ve kamuflajlı kişilerce ateş açıldı. Çapraz ateş sonucu araçtaki Kızılay El-Bab Sevgi mağazasında çalışan Düzce Kan Merkezi’nde görevli Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman (40) olay yerinde şehit oldu, Kızılay görevlisi Suriyeli tercüman Cuma Kor Mahammed ile Mehmet Aktepe de yaralandı. Geniş güvenlik önlemleri alınırken, TSK bölgede çalışma başlattı. Şehit Kıdıman’ın cenazesi ile yaralı Kızılay görevlisi, Suriye’de bulunan Türk güvenlik birimlerince Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi. Yaralıların tedavisine başlanırken, şehidin naaşı ise otopsi sonrası memleketi Düzce’ye gönderildi.

Şehit Mehmet Arif Kıdıman

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Alçak saldırıda Düzce Kızılay görevlisi şehit oldu, 2 Kızılay personeli de yaralandı.

GÜNDEM Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan saldırı açıklaması: Dokunulmazlığı bulunan personele yapılan alçakça saldırıyı kınıyorum

BU SALDIRI TÜM İNSANLIĞA YAPILDI

Bölgeye giden Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı. Yaralı Kızılay personellerini hastanede ziyaret adan Kınık, şunları söyledi: “Tedavileri devam ediyor. Çok şükür iki arkadaşımızın hayati tehlikeleri yok. Şehidimiz var ve çok üzgünüz. Uluslararası hukukla korunması gereken, üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası insancıl hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin de çabalarıyla saldırganların en kısa zamanda yakalanacağına inanıyorum. Tüm Kızılay camiasına başsağlığı diliyorum. Bu olay, sadece 2011 yılından bu yana buradaki sivil insanların acısını dindirmek için gayret sarfeden Kızılay’a değil, bütün insanlığa yapılmış bir eylemdir. Konuyla ilgili uluslararası mekanizmaları harekete geçirmek için Brüksel, Cenevre ve BM nezdinde arkadaşlarımız olayın takipçisi. Gerek o bölgedeki sivillerin korunması, gerekse elimizden geldiği kadar bu insanlara yardımlarımızın ulaştırılması için çabalarımız devam edecek.”

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Bölgeye giden Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık yaralıları ziyaret etti.

GÜNDEM MSB'den Kızılay aracına saldırı açıklaması: Teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir

İnsanlık suçu

Suriye’de ihtiyaç sahiplerine yardım götüren Kızılay ekibimizin aracına düzenlenen alçak saldırıyı lanetliyorum. İnsanlıktan nasibini almamışların saldırısında şehit olan insani yardım görevlimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

* DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: Bu saldırı da gösteriyor ki biz orada Suriyeli kardeşlerimize yardım elimizi uzattıkça birileri, teröristler ve onların destekçileri rahatsız oluyor ama bu tür saldırılar bizi yıldırmaz. Suriyeli kardeşlerimize, Suriye içerisinde desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

* AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ: Dünyanın neresinde olursa olsun, hiçbir ayrım gözetmeksizin muhtaç olana her daim elini uzatan Kızılay’ımıza karşı El Bab yolunda yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. İnsani yardım aracına yapılan bu saldırı açık bir insanlık suçudur. Suçlular ortaya çıkarılmalı ve hesabı sorulmalıdır.

* AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: Araçlarında Kızılay amblemi bulunan ekibimize yapılan bu saldırı, aynı zamanda uluslararası hukuku da hedef almıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz.

* İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Suriye’nin kuzeyinde Kızılay’a yapılan saldırı hakkında açıklama yaptı. Altun açıklamasında, “Suriye’de insani yardım amacıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan Kızılayımıza yapılan saldırıyı lanetliyorum. Şehit olan Kızılay çalışanımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ne olursa olsun Kızılay dünyanın dört bir yanında mazlumlara umut olmaya, acıları dindirip yaraları sarmaya devam edecektir. Ve elbet bu saldırıyı gerçekleştirenler en ağır şekilde karşılığını alacaktır. Aziz milletimizin başı sağ olsun” dedi.

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Erdoğan’dan başsağlığı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şehit Mehmet Arif Kıdıman'a rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin El Bab şehrinde medeniyetimizin şefkat eli Kızılay'a yönelik düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralanan kardeşlerimize ve tüm Kızılay camiasına geçmiş olsun" ifadesini kullandı.

Hesabını verecekler

Milli Savunma Bakanlığı, şehit Türk Kızılay personelinin kanının yerde kalmayacağını, teröristlerin saldırının hesabını misliyle ödeyeceklerini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, “Uluslararası hukukta dokunulmaz olan bir yardım kuruluşuna bile saldıracak kadar alçalan teröristlerin yakalanması için karadan ve havadan her türlü tedbir alınmaktadır. Şehidimizin kanı yerde kalmayacak, teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir” ifadelerine yer verildi.