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Kızılay’ın bağış çağrıları etkisini gösterdi: Stoklar 25 bin üniteye çıktı

Kızılay, Ramazan ayında kan bağışının ciddi oranda düşmesinin ardından yapılan çağrılar üzerine toparlanma eğilimine girdi. Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, "Deprem sonrası alınan bağışlarla 90 bin ünite ile tüm depremzedelerin kan ihtiyacı yüzde 100 oranında karşılandı. Ancak ramazan ayında stoklar 20 bin üniteye gerilemişti. Yaptığımız çağrılarla bu oran son 3 günde günlük 25 bin üniteye kadar yükselerek toparlanma eğilimine girdi" dedi. Saygılı, kan bağışı çağrısında bulundu.

12:10 . 16/04/2023 Pazar
DHA
Kızılay

Kızılay

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, Pazarcık ve Elbistan merkezli deprem felaketlerinin ardından vatandaşların kan bağışı çağrılarına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Deprem nedeniyle kana ihtiyacı olan vatandaşların tüm ihtiyaçlarının yüzde 100 oranda karşılandığını vurgulayan Saygılı, "6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrası vatandaşların duyarlılığı ve yoğun desteği sayesinde Kızılay ulusal kan stok seviyesi 90 bin ünite seviyelerine çıktı. Böylelikle depremzede vatandaşlarımızın ve tüm hastanelerin kan ihtiyaçları yüzde 100 oranında karşılanmıştı" diye konuştu. 

Stoklar 25 bin üniteye çıktı

Her yıl olduğu gibi ramazan ayının başlaması ile kan stoklarında ciddi oranda düşüş yaşanmaya başladığını söyleyen Saygılı, ulusal kan stoklarının günlük 50 bin ünite üzerindeyken 20 bin ünite seviyesine düştüğünü ifade etti. Bunun üzerine Kızılay’dan 'önemli duyuru' başlığı ile çağrılar yapıldığını hatırlatan Saygılı, "Son 3 günde Kızılay'ın aldığı kan bağışları, hastanelerin günlük kullanım sayısının üzerine çıktı. Böylece ulusal kan stoklarına da takviye yapma imkanı doğdu. Kızılay’ın tuttuğu ulusal kan stokları yeniden günlük 25 bin ünitenin üzerine çıkarak artışını sürdürüyor. Öyle ki, geçtiğimiz yıl ramazan ayına göre günlük yaklaşık yüzde 25 oranında daha fazla bağış aldık. Yukarı yönlü bir iyileşme var ancak yeterli değil. Ulusal kan stokumuzu 50 bin ve üzerine çıkarmamız için tüm kan dostlarımızı bağış yapmaya davet ediyoruz" dedi.


Kan hizmet birimleri iftar sonrasında da açık tutulacak

Ramazan Saygılı, Kızılay kan bağışlarının devam etmesi ve stokların tekrar istenen seviyelere gelmesi için geçmiş yıllarda da olduğu gibi mesai saatlerinin değiştiğini ve kan hizmet birimlerinin iftar sonrasında da açık tutulacağını sözlerini ekledi.





#Kan bağışı
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#kan
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