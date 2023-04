Kızılay’ın bağış çağrıları etkisini gösterdi: Stoklar 25 bin üniteye çıktı

Kan bağışı çağrısı üzerine hafta sonu yapılan bağışlarla Kızılay’ın stoklarda bir miktar artış yaşandı ve stok 4 güne yükseldi. Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı da azalan kan stoklarıyla ilgili vatandaşları kan bağışına çağırarak, "Hastanelerde her birimizin yakını, sevenleri ameliyat olacak. Onların vereceği her bir bağış çok anlam ifade ediyor. Bugünden tezi yok her dostumuz kan bağışlamalı" dedi.