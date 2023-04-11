Türk Kızılayı Genel Sekreteri Saygılı'dan kan bağışı çağrısı: 4 günlük stok var

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı hastanelerde sürekli olarak kan ihtiyaçlarının devam ettiğini vurguladı.
Türkiye’nin 300 noktasında 7 gün 24 saat esasına göre bağış noktalarında ülkenin kan operasyonunu yürüten Türk Kızılayı’nın Ramazan ayında düşüşe geçen kan stoku, afet illerinde kan bağışı alınamaması ancak ihtiyacın sürmesi nedeniyle alarm vermeye başladı. Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Saim Kerman, ulusal kan stokunun asgari seviyenin altına düştüğünü söyleyerek geçen hafta 3 günlük kan stoku kaldığını duyurdu. Kan bağışı çağrısı üzerine hafta sonu yapılan bağışlarla Kızılay’ın stoklarda bir miktar artış yaşandı ve stok 4 güne yükseldi.
“Stokumuz 50 binden, 20 binlere düştü”
“İftardan sonrada kan bağışı kabul ediliyor”
“Kan bağışlamak vatandaşlık görevimiz”
Türk Kızılayı’na 34. kez kan bağışlayan vatandaşlardan Uğur Yeni ise herkesi kan bağışına davet ederek, “Her Türk vatandaşının yapması gerektiği şeyi yapıyorum. Herkesi de kan bağışına bekliyoruz. Bu bizim vatandaşlık görevimiz. Her zaman kan bağışlarım çünkü bugün bana yarın onlara, herkesin bu nedenle kan vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.