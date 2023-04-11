Türk Kızılayı Genel Sekreteri Saygılı'dan kan bağışı çağrısı: 4 günlük stok var

"Kan, canlı bir operasyon ve sürekli hastanelerimizin ihtiyacı. Biz her gün 18 bölgede 300 noktada 8 ile 10 bin ünite kanı topluyor, işliyor ve ayrıştırıyoruz. Dolayısıyla Ramazan ve yaz aylarında bağışçılarımızın önceliği değiştiği için kan bağışlarımız düşüyor. Şimdi Ramazan ayında kan stokumuz düştü. Normalde 50 bin olması gereken kan stokumuz şuanda 20 binlere düştü. Stokumuz, aşağı doğru düştüğü için bağışçılarımızı Kızılay’a kan bağışına davet ediyorum.”