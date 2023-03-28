Kızılay depreme 5,5 milyar lira harcadı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, TBMM Deprem Komisyonuna Türk Kızılayının deprem bölgesine dönük çalışmaları hakkında sunum yaptı, milletvekillerinden gelen soruları da yanıtladı. Kınık, 6 Şubat depremlerinde Kızılay’a toplam 6 milyar 57 milyon 210 bin TL ayni ve nakdi bağış yapıldığını bildirdi. Kınık yardım ve destekler kapsamında 5 milyar 530 milyon TL harcadıklarını ifade etti. Kınık, “Türkiye Tek Yürek Kampanyasında ise taahhüt edilen bağış miktarı 919 milyon 982 bin TL olmakla birlikte bunun sadece 565 milyon TL’si Kızılay’a geldi” dedi. Kınık yaptığı sunumda şu bilgileri verdi: 207 milyon kişilik sıcak yemek çıktı. 17 milyon kişilik çorba, 203 milyon ekmek, 58 milyon litre su hizmeti verildi. Toplam 130 bin 271 çadır sevk edildi. 474 bin 249 battaniye, 51 bin 27 ısıtıcı, 9 bin 850 yatak sevki sağlandı. Günlük bin 200 çadır üretimi yapabiliyoruz.