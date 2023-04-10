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'Türkiye için can da veririz kan da': PÖH’lerden kan bağışı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, "Kan bağışı, milli bir meseledir” sözleriyle Kızılay'a kan bağışında bulunulması çağrısının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı harekete geçti ve kan bağışı kampanyası başlattı.

10:45 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Türk Kızılayı

Türk Kızılayı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun,
"Kan bağışı, milli bir meseledir”
sözleriyle Kızılay'a kan bağışında bulunulması çağrısının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı harekete geçti ve kan bağışı kampanyası başlattı.

Emniyet Genel Müdürlü Özel Harekat Başkanlığınca kan bağışı kampanyası başlatıldı. Canını ortaya koyarak terörle mücadele veren Özel Harekat Polisleri, kampanyaya da anlamlı bir isim koydu. Kampanyanın ismi
“Türkiye için can da veririz kan da”
oldu.

Kan bağışı kampanyasına, Özel Harekat Başkanlığı'na bağlı Çankırı PÖHEM, 8 Özel Harekat Müdürlüğü, 53 Şube Müdürlüğü ile Suriye Görev Gücü Öncüpınar olmak üzere toplam 64 birimdeki personel katılıyor. Kan bağışı kampanyası Polis Haftası boyunca devam edecek.



#PÖH
#Süleyman Soylu
#Kızılay
1 saat önce
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