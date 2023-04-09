Kızılay’ın 3 günlük kan stoku kaldı

Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Saim Kerman, ulusal kan stokunun asgari seviyenin altına düştüğünü belirterek kan bağışı çağrısı yaptı. Türkiye'nin minimum kritik stokunun 52 bin ünite olduğunu söyleyen Kerman, "Her yıl özellikle Ramazan ayında rutin olarak ve ayrıca temmuz, ağustos aylarında bizim kan stokumuz düşmeye başlıyor. Ayrıca 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi de stokları etkiledi. Büyük yıkımların gerçekleştiği illerimizde potansiyel kan bağışcılarımızı kaybettik. Aynı zamanda bölgede yaşayan personelimiz de depremzede konumuna geldiler. Onlar da büyük oranda görev yapamaz durumda. Dolayısıyla bütün mart ayı boyunca, şubat ayı boyunca biz bölgemizden kan son derece düşük düzeyde almaya başladık. Diğer bölgelerimizin yapmış olduğu takviyeyle bölge hastaneleri kan ihtiyaçlarını düzenli bir şekilde almaya başladılar. Fakat Ramazan ayının başlamasıyla diğer bölgelerimizin katkısı da azalmaya başladı" diye konuştu.

Türk Kızılayı'nın 18 bölgeden aylık bazda 300 bin ünite kan bağışı aldığını belirten Kerman, "Deprem zamanı yaklaşık 5 günde 99 bin ünite stoka ulaştık. Depremden önce elimizde yaklaşık 60 bin ünite kan vardı. Yani 5 günde çok yüksek bir seviyeye geldik. Sadece ilk gün 40 bin ünite kan geldi. Bizim günlük makine analiz hızımız 20 bin ünite. Dolayısıyla bir günde iki günlük kan almış olduk. Diğer günlerde de 25 bin civarında kan bağışı aldık. Depremin üçüncü günü 25 bin civarında dördüncü günü ise 20 civarında kan geldi" ifadelerini kullandı. Ancak kan stoklarının şu an yeterli olmadığını ifade eden Kerman, “Bu sabaha (dün) 20 bin 600 ünite kanla başladık. Yani 3 günlük kan stokumuz var diyebiliriz. Gelenleri saymadan konuşuyorum, 5 bin 500 ünite günlük kan gelişi oluyor aşağı yukarı. Bu sayıyı biz 7 bin 500, 8 binlere kadar bile çıkarsak pozitif değere ulaşacağız. Ramazan ayını atlattıktan sonra baharla birlikte yenilenme ihtiyacı hisseden çok sayıda bağışçımız var. Kendilerini inşallah Kızılay'ın sedyelerinde kan verirken, bizi de kendilerini de mutlu ederken göreceğiz” dedi.