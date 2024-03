Kızıldeniz’de korkulan oldu… İngiltere’ye ait yük gemisi battı: Ya Süveyş’te batsaydı

The Ever Given isimli konteyner gemisinin Mart 2021'de kaza yaparak karaya oturması sonucu Süveyş Kanalı, 6 gün deniz trafiğine kapalı kaldı ve yüzlerce gemi geçemedi. Süveyş Kanalı’nın Mart 2021’de olduğu gibi meydana gelmesi muhtemel bir gemi kazası veya gerginlikten kaynaklanan bir çatışma nedeniyle kapanması halinde bundan en fazla zararı Avrupa ülkeleri ile İsrail görür. Batılı devletlerin Orta Doğu ve Uzak Doğu’dan aldığı malların büyük bölümü Süveyş Kanalı'ndan geçiyor.