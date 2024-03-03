Dev kruvaziyer gemisi Türkiye'ye ilk seferini yaptı: 4 bin yolcusuyla Kuşadası'na geldi

Savunma sanayide ortaya koyduğu ürünlerle dünyada adını sıklıkla duyuran Türkiye, yerli ürünlerle havada, karada ve denizde aşılmaz bir kalkan da oluşturuyor. Bu kapsamda öne çıkan en etkileyici ve önleyici silahlardan biri olan hava savunma sistemlerinde HİSAR çatısı altında üretilen silahlar da bir bir başarılı testlerden geçirilip envantere alınmak için gün sayıyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O'nun atış görüntülerini paylaştı. HİSAR-O'nun göreve başlamasıyla Gök Vatan'ın yeni kalkanı olması bekleniyor.