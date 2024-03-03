Dev kruvaziyer gemisi Türkiye'ye ilk seferini yaptı: 4 bin yolcusuyla Kuşadası'na geldi

Kuşadası Ege Port Limanı'na demirleyen gemiden inen turistler halk oyunları ekibince karşılandı.
Yolcular, yöresel kıyafet giyen ve gösteri yapan halk oyunları ekibini fotoğrafladı.
Kruvaziyer şirketinin yönetim kurulu başkanı John Padgett de ilk sefer dolayısıyla gemide kent protokolünü ağırladı.
Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk gemiyi gezdi.
Güngör, yaklaşık 4 bin turisti taşıyan geminin 2024 kruvaziyer sezonunda Kuşadası'na 4 sefer daha gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.