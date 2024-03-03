|
Ekonomi

Dev kruvaziyer gemisi Türkiye'ye ilk seferini yaptı: 4 bin yolcusuyla Kuşadası'na geldi

Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden biri olarak gösterilen "Sun Princess" Kuşadası'na geldi. Dev gemi, yaklaşık 4 bin yolcusuyla Kuşadası Ege Port Limanı'na yanaştı

15:44 - 3/03/2024 Pazar
AA
Sun Princess
Sun Princess

Kuşadası Ege Port Limanı'na demirleyen gemiden inen turistler halk oyunları ekibince karşılandı.


Yolcular, yöresel kıyafet giyen ve gösteri yapan halk oyunları ekibini fotoğrafladı.


Turistlerden bazıları, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezdi, bazıları da kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

Kruvaziyer şirketinin yönetim kurulu başkanı John Padgett de ilk sefer dolayısıyla gemide kent protokolünü ağırladı.


Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk gemiyi gezdi.


Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, gazetecilere, Sun Princess gemisinin, suya geçen hafta indirildiğini, dünyanın en yeni ve en büyük gemileri arasında gösterildiğini belirterek, geminin Türkiye'ye ilk kez geldiğini söyledi.

Güngör, yaklaşık 4 bin turisti taşıyan geminin 2024 kruvaziyer sezonunda Kuşadası'na 4 sefer daha gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.





#gemi
#kruvaziyer
#turist
#Sun Princess
10 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bolu Ramazan İmsakiye 2024 - İmsak, sahur, namaz vakitleri, iftar akşam ezan saati