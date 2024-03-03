|
Ekonomi

Gök Vatan'ın yeni kalkanı olacak: Bakanlık HİSAR-O'nun atış görüntülerini paylaştı

Savunma sanayide ortaya koyduğu ürünlerle dünyada adını sıklıkla duyuran Türkiye, yerli ürünlerle havada, karada ve denizde aşılmaz bir kalkan da oluşturuyor. Bu kapsamda öne çıkan en etkileyici ve önleyici silahlardan biri olan hava savunma sistemlerinde HİSAR çatısı altında üretilen silahlar da bir bir başarılı testlerden geçirilip envantere alınmak için gün sayıyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O'nun atış görüntülerini paylaştı. HİSAR-O'nun göreve başlamasıyla Gök Vatan'ın yeni kalkanı olması bekleniyor.

Kenan Biter
Kenan Biter
12:36 - 3/03/2024 Pazar
Güncelleme: 14:05 - 3/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
MSB, orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O'nun atış görüntülerini paylaştı
MSB, orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O'nun atış görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O'nun atış görüntülerini paylaştı.



MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava Savunma Tugay Komutanlığımızın envanterinde bulunan orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-O, kritik tesis, nokta ve birliklerin hava savunması görevini gerçekleştirmek üzere hedef tespit, teşhis, sınıflandırma, takip, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını dağıtık ve esnek mimaride icra edebiliyor.


Sistem bataryası 3 füze fırlatma aracı, 1 orta menzilli hava savunma radarı, 1 atış kontrol merkeziyle ilave destek ünite ve araçlarından oluşuyor."











#Hisar-O
#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
#Hava savunma sistemi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Uzman isimden korkutan Hatay uyarısı: O başlarsa maalesef Hatay yeniden yıkıcı bir deprem yaşayacak