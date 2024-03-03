Türkiye'nin savunma sanayi tarafında elde ettiği başarı komşuda ise paniğe yol açmış durumda. Yerli yapım insanlı ve insansız hava, kara ve deniz araçları, silah sistemleri ve füzeler ile büyük bir üstünlük elde eden Türk ordusuna karşı harekete geçen Yunan tarafı haldır haldır eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Bu kapsamda ise 2030 yılına dikkat çeken Yunan basını yaptığı karşılaştırmalar ile de endişelerini dile getirerek Türkiye'nin gücüne vurgu yapıyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta komşudaki yaşanan 'Türkiye' paniğini gündemine aldı.