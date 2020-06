KKKA'yı yenip sağlığına kavuştu: Keneyi kopartıp çıkardıktan 3 gün sonra rahatsızlandım

Sivas merkeze 200, İmranlı ilçesine ise yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Yozatağı köyüne bağlı Handere mezrasında yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Sultan Özkan (49), 15 Mayıs'ta sol ayak dizine kene yapıştığını fark etti.

Köyde keçi üretimi yapan Özkan, keneyi kendisi çıkardı. Özkan, 3 gün sonra ateş ve bulantı şikayetiyle İmranlı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Özkan, İmranlı Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenesinde herhangi bir rahatsızlığı olmadığı gerekçesiyle evine gönderildi. Daha sonra kendini iyi hissetmeyince bu kez de 19 Mayıs'ta Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Özkan, buradan KKKA şüphesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Özkan, hastanede yaklaşık 10 gün süren tedavisinin ardından 27 Mayıs'ta taburcu oldu. Mezradaki yayla evinde keçilerinin başına yeniden dönen Özkan, hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşıyor. Her gün keçileri ile vakit geçiren Özkan, tedavi sürecini anlattı.

OYNAT 07:50 KKKA hastalarının yüzde 95'i kurtuluyor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Engin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yakalananların yüzde 95'inin kurtulduğunu söyledi. BiP'te paylaş

'TEDAVİM ÇOK BAŞARILI GEÇTİ'

Keneyi fark ettikten sonra kendisinin çıkardığını söyleyen Sultan Özkan, "Keneyi kopartıp çıkardıktan 3 gün sonra rahatsızlandım, doktora gittim, İmranlı'daki doktora. Orada bana tahlil yaptılar. Herhangi bir şey denmedi. Geri geldim, iki gün sonra tekrar rahatsızlandım, komaya girdim. Zara'ya gittim. Zara'dakiler kene ısırığı olduğunu söylediler, Sivas'a gönderdiler. Sivas'ta da gittim. Hastaneye yatırdılar. Çok kötü günler geçirdim, çok rahatsız oldum. Ama şimdi çok iyiyim. Doktorlarım da çok çok iyiydi, çok ilgilendiler, çok baktılar bana. On gün yattım, on gün sonra taburcu oldum. Doktorlarım çok iyiydi. İlgileri de ilaçları da her şeyleri de çok ilgilendiler benimle. Tedavimin çok başarılı geçtiğini söylediler. Kanımı değiştirdiler. Benimle gelenler ilaçlara daha hiç cevap vermedi" dedi.

FOTOĞRAF 9 Türkiye, koronavirüs salgını ile mücadele ederken, bazı illerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ortaya çıktı. KKKA vakalarının en çok görüldüğü yerler arasındaki Gümüşhane'de tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı Kelkit Vadisi'nde çiftçiler ise endişeleniyor. Kentte son 16 yılda 556 vaka görülürken, 15 kişi de hayatını kaybetti. Tarım alanlarının sürekli ilaçlandığı Kelkit Vadisi'nde çiftçiler, uzun kollu kıyafetler giyiyor, pantolonlarının paçalarını çoraplarının içerisine koyup önlem almaya çalışıyor. Uzmanlar, ölüm riski koronavirüse karşı 3 kat daha fazla olan kene ısırmalarına karşı tedbirli olunmasını istiyor. 'KENENİN ÖLDÜRÜCÜLÜĞÜ COVİD-19'A GÖRE 3 KAT'​​ <br><br> Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı öğretim üyesi Doç. Dr. Nilgün Ulutaşdemir, KKKA vakalarının en sık görüldüğü dönemin mayıs, haziran ve temmuz ayları olduğunu söyledi. Ulutaşdemir, Bu yıl normalden erken görülmeye başlayan KKKA vakalarında büyük artış yaşandı. Kenenin öldürücülük özelliği Covid-19'a göre 3 kat daha fazladır. Bu vakalar ölümle sonuçlanabileceği gibi hastalığın hafif şekilde atlatılması erken teşhis ve tedavi ile mümkün olabilir. Hastalığın Türkiye' ye Rusya'dan göç eden kuşlar üzerindeki kenelerle ulaştığı düşünülmektedir. Bu hastalık, insanlarda ateş ve kanamalarla kendini gösterip, ölüme kadar varan sonuçlar doğurabilmektedir. Bu hastalığın kesin bir tedavisinin ve aşısının olmadığı için keneden korunma önemlidir. Bu hastalık öldürmediği durumlarda 2 hafta içinde iyileşiyor ve kişi yaşam boyu bağışıklık kazanıyor. Kene popülasyonunda artış var. Gümüşhane merkez veya köylerde kene popülasyonunda artma oldu. Kene popülasyonu gittikçe yayılıyor. Daha önceden sadece Kelkit Vadisiyle sınırlı bulunan kene şu anda güneye doğru inmeye başladı. Ege'de de görülmeye başladı, Akdeniz bölgesinin kuzeylerinde görülmeye başladı. Ondan dolayı ülkemizin tamamının bu noktada mutlaka mücadelenin hızlı bir şekilde yapılmalıdır dedi. 'TEDBİRLER ALINMALI'​​ <br><br>Keneye karşı bazı tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Ulutaşdemir, şöyle konuştu: Vatandaşlar hastalıktan korunmak için bahçe, tarla, ahır ve pikniğe giderken uzun kollu ve açık renkli elbise giymeli. Pantolon paçaları çorap içine alınarak, eve dönüşlerde mutlaka vücut ve elbiselerini kontrol etmeli. Çıplak elle tutulmamalı, kenenin ısırdığı yer antiseptik ile temizlenmeli. Kenelerin insan vücuduna tutunmalarında çıplak elle temas etmeden en kısa sürede ince uçlu pens veya eldiven, bez ve poşet gibi çıplak elle teması önleyen malzemeler kullanılarak çıkarılmalı. Kene tutunan yeri, su ve sabunla temizleyerek, tentürdiyot veya baticon gibi bir antiseptik ile silinmelidir. 10 gün içinde ateş, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı gibi şikayetler görülürse en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli. Hastalıkla mücadelede, kene popülasyonunun baskı altına alınmalıdır. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın hayvanlarını yıl içerisinde en az 3 kez ilaçlatması gerekiyor. Açık renkli kıyafetler, eve gittiklerinde vücutlarını kontrol etmelerini, hayvanlarını ilaçlamalarını ve toplumda oluşan 'kenenin zararsız bir hayvan olduğu' düşünülmesinin önüne geçilmelidir. Koronavirüse karşı etkili olan sosyal mesafe kuralını, KKKA hastalığında da farklı yöntemlerle kenelere karşı uygulamalıyız. ÇİFTÇİLER ENDİŞELİ​​​ <br><br> Kelkit'te 30 yıldır çiftçilik yapan Ahmet Çelik (50), kene vakalarının son yıllarda yaygınlaştığını belirterek, Keneler daha çok hayvanlarda olduğu için tarımı etkiliyor. Elimizden geldiği kadar tedbirlerimizi alıyoruz. Tarlaya girerken çoraplarımızı pantolonumuzun içine koyarak güvenliğimizi o şekilde alıyoruz. Bence tedbirler yeterli değil, çünkü tarım arazisinin olduğu bütün arazilerin ilaçlanması gerekiyor. İlçe tarımın tüm ilaçlamaları yapması gerekiyor. Kene korkusu nedeniyle çocuklarımızı tarlalarımıza getirmiyoruz. Sadece bizler geliyoruz. Kenenin en büyük düşmanı Keklik ve tavuktur. Bu hayvanlarda arazide az olduğu için ve olan hayvanlarda avlandığı için kene daha çok yayılıyor dedi. Çiftçi Muhammed Dağdelen (47) de kendilerince bazı tedbirler aldıklarını kaydederek, Tarlaya gelirken pantolonumuzun çoraplarımızın içine koyuyoruz, uzun kol giyiyoruz. Mümkün olduğu kadar yeşil alanlara oturmamaya çalışıyoruz. Aldığımız tedbirlerin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Tarlaların ilaçlanması gerekiyor. Kene son zamanlarda bayağı yaygınlaştı. Doğaya keklikleri bırakıyorlar ancak kış ayında bilinçsiz avcılar 20- 30 arası kekliği avlıyorlar. Özellikle şehir dışından geliyorlar. Yetkililer bu avcılara karşı önlem almalı. Birkaç defa şikayetçi oldum ama sonuç alamadımdiye konuştu. Gümüşhaneli çiftçilerin 'kene' endişesi: Öldürücülüğü koronavirüse göre 3 kat daha fazla Türkiye'de kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının en çok görüldüğü yerler arasındaki Gümüşhane'de, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı Kelkit Vadisi'nde çiftçiler, endişe ediyor. Tarım alanlarının sürekli ilaçlandığı vadide çiftçiler, uzun kollu kıyafetler giyiyor, pantolonlarının paçalarını çoraplarının içine koyup önlem almaya çalışıyor. Uzmanlar, ölüm riski koronavirüse karşı 3 kat daha fazla olan kene ısırmalarına karşı tedbirli olunmasını istiyor.

'FARKLI BİR KENEYDİ'

Tedavi sürecinde hiç korkmadığını belirten Özkan, "Zaten sürekli doktorlarım diyordu 'hiç korkma, cesaretli ol, moralini bozma' diyorlardı. 'Önemli olan moral, moralini yüksek tut sen bunu atlatacaksın' diyorlardı. Kenenin farklı tür olduğunu fark ettim. Ama ben üç gün sonra rahatsızlanınca keneden olduğunu da hiç akıl etmedim. Normal bir rahatsızlık zannettim ama sonradan gittiğimde kene olduğunu ben de doktorlardan duydum. Kene diğerlerinden farklıydı. Hem biraz daha büyüktü ve rengi yeşildi. Bizim günlük hayvanlarımızda olan kene değildi. Daha farklı bir keneydi" diye konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN MORAL'

Vücudunda kene görenlere tavsiyelerde bulunan Özkan, "Kendileri çıkarmasınlar. Çıkarırlarsa da hemen doktora gitmesi lazım. Ben üç gün bekledim, beklemeseydim bu kadar sıkıntı yaşamayacaktım. Üç gün beklediğim için kana karışmış. Yani daha ilk müdahalesinde gitseydim bu kadar sıkıntı vermeyecekti. Zaten kene ısırdıktan sonra önemli olan moral. Moralini yüksek tutacak, moralini yüksek tuttuktan sonra doktorlar da tedavi uygulayınca herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Benim günlük kanımı değiştiriyorlardı. Üç gün süreyle kanım değişti, sürekli kan verildi ve ben atlattım. Keneyi artık kendim çıkarmam. İllaki doktora gitmem lazım. Hayvanlarımızı sürekli ilaçlıyoruz. 3 kez hayvanlarımızı ilaçladık. Şu anda herhangi bir şey yok, korkacağımız bir şey yok. Sürekli hayvanların barınak yerlerini, keçileri, her şeyleri ilaçladık. Şu anda bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

