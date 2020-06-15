Kene ısırmaları arttı: Solunum yoluyla değil kan ile bulaşıyor

KKKA'nın kene ısırması sonucu bulaşan virüs olduğunu anımsatan Ceyhan, "İlk dönemlerde özelikle sokağa çıkma yasağı varken insanların Kırım Kongo'ya yakalanma şansı daha düşüktü. Çünkü bu kene genellikle çayırdan, çimenden bulaşıyor. Özellikle sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan sonra insanlar daha çok piknik aktiviteleri ya da farklı nedenlerle bu tip bölgelere gidip dikkatsiz davranınca kene ısırmaları arttı" dedi.

SOLUNUM YOLUYLA BULAŞMAZ

KKKA vakalarının yüzde 4 civarında ölümle sonuçlandığına dikkat çeken Ceyhan, "Hastanede tedavi edilebilen bir hastalık. Öncelikle korunmak daha önemli tabi. Solunum yoluyla bulaşması söz konusu değil ancak o kişilerin kanıyla bulaşabiliyor” diye konuştu.

81 yaşında KKKA’dan öldü

Sivas’ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 81 yaşındaki Osman E. hayatını kaybetti. Hafik ilçesi Kamış köyünde yaşayan Osman E.’nin, rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede, vücuduna kene yapıştığı fark edildi. Yaklaşık 20 gündür KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören Osman E, anestezi yoğun bakım servisinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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