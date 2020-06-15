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TÜRKİYE

Hastalara kritik uyarı: Acil değilse başvurmayın

Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis Pandemi Sorumlusu Doç. Dr. Gülhan Kurtoğlu Çelik, acillerde ‘hasta ile doktorların’ karşılaşma süresinin uzamaması için vatandaşlara acil olmayan durumlar dışında acil servise başvurmamalarının önemli olduğunu söyledi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Gülhan Kurtoğlu Çelik
Gülhan Kurtoğlu Çelik

Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis Pandemi Sorumlusu Doç. Dr. Gülhan Kurtoğlu Çelik, koronavirüslü hastalara uygulanan test kriterlerinin güncellenmesini ve Ankara Şehir Hastanesi’nin Kovid-19’a nasıl hazırlandığını Yeni Şafak’a değerlendirdi. Türkiye’de ilk pozitif vaka görülmesinin sonrasında Ankara Şehir Hastanesi’nde hızlı bir şekilde organizasyon yapıldığını belirten Çelik, “Pandemi komisyonu ve acil kriz koordinasyon merkezi kuruldu. Bu komisyon tarafından tüm personele defalarca eğitim verildi. Bilgilendirici afiş ve izole alan işaretlemeleri yapıldı. Fiziki alan planlamaları yapıldı. Olası Kovid-19 vakalarının kullanacağı acil servis alanları, asansör ve koridorlar, görüntüleme alanları, anjio ve diyaliz üniteleri, ameliyathaneler, endoskopik işlem alanlarının izolasyonları sağlandı” diye konuştu. Acil servisin hem ayaktan hem de 112 ile gelen olası Kovid-19 hasta grubu için örnek gösterilebilecek bir düzen sağladığını anlatan Çelik, gün geçtikçe daha çok test yaptıklarını ve temaslı takiplerin başarıyla yapıldığını belirtti.

HASTALARA UYARI

  • Acil servislerin vatandaşların sağlık kuruluşlarına erişebilmesinde en önemli kliniklerden biri olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti: “Birçok sağlık çalışanı acil servislerde halkımız için koronavirüse karşı 7 gün 24 kesintisiz hizmet vermektedir. Burada halkımızın da acil olmayan durumlar dışında acil servise başvurmaması gerekiyor ki acil hasta ile acil doktorlarımızın karşılaşma süresi uzamasın.”

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