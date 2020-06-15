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Koronavirüs İşte mesafe karnemiz O şehir ülke genelinde geçer not aldı
TÜRKİYE

İşte mesafe karnemiz: O şehir ülke genelinde geçer not aldı

“Sosyal mesafe”, temizlik ve maske ile birlikte koronavirüs ile mücadelenin kritik sözcüklerinden biri oldu. Bu konuda en geçer not alan şehrimiz Kırklareli oldu. Kırklareli’nde 22 Mart’tan bu yana sadece 19 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları için ceza verildi. En fazla ceza alan şehir ise 32 bin 53 kişiyle Gaziantep oldu. Gaziantep’i 16 bin 219 ile İstanbul ve 5 bin 313 ile Van izledi. Türkiye’nin 3. büyük şehri İzmir de 744 “sosyal mesafe” cezasıyla karnesi iyi olan şehirlerden biri.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının yayılımının önüne geçmek için bugüne kadar çeşitli tedbirleri hayata geçirdi. Ayrıca bu süreçte temizlik, maske ve sosyal mesafe hayatımızın merkezinde yer almaya başladı. Bu konuda her fırsatta uyarılar yapılırken, vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı güvenlik güçlerince sık sık denetlendi.

145 BİN KİŞİ HAKKINDA İŞLEM

Uymayanlar hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi. Alınan bilgiye göre, 22 Mart’tan bu yana polis ve jandarma bölgesinde sosyal mesafeyi ihlal eden toplam 144 bin 984 kişi hakkında idari işlem, 698 kişi hakkında da adli işlem gerçekleştirildi.

EN FAZLA CEZA ANTEP’E

81 ilin tamamında sosyal mesafe yasağı kapsamında idari işlem yapıldığı belirtilirken, en fazla işlem ise Gaziantep’te uygulandı. Buna göre, Gaziantep’te sosyal mesafe kuralına uymayan 32 bin 53 kişi hakkında idari işlem gerçekleştirildi. Gaziantep’i ise İstanbul ve Van takip etti. Bu arada, en büyük üçüncü il olan İzmir’de ise sadece 744 kişiye sosyal mesafe cezası kesildi. En fazla idari işlem yapılan bazı iller şöyle: İstanbul 16 bin 219, Van 5 bin 313, Manisa 5 bin 4, Kahramanmaraş 3 bin 815, Adana 3 bin 767, Samsun 3 bin 736, Antalya 3 bin 102, Muğla 2 bin 975, Diyarbakır 2 bin 579, Ankara 2 bin 402, Şanlıurfa 2 bin 42.

KURALA EN ÇOK KIRKLARELİ UYDU

Sosyal mesafe kuralına en fazla dikkat eden il ise Kırklareli oldu. Kırklareli’nde bugüne kadar sadece 19 kişiye idari işlem yapıldı. Yine Gümüşhane’de 25, Bayburt’ta 30, Tunceli’de 36, Ardahan’da 58, Tokat’ta 63, Isparta ve Çankırı’da 68, Niğde’de 101, Hakkari ve Karabük’te 116, Siirt’te 140, Çanakkale’de 148 kişi hakkında sosyal mesafeye uymadığı için idari işlem gerçekleştirildi.

36 İLDE ADLİ İŞLEM

  • Yapılan idari işlemin yanısıra 36 ilde sosyal mesafeye uymayanlar hakkında adli işlem yapıldı. En fazla adli işlem sıralamasında da 83 kişi ile Kocaeli ilk sırada yer aldı. Kocaeli’de ayrıca 2 bin 920 kişi hakkında da idari işlem uygulandı. Bu arada en fazla idari işlemin yapıldığı Gaziantep’te de 20 kişi hakkında soruşturma açıldı. Sosyal mesafe ihlali nedeniyle adli işlemin hiç yapılmadığı 45 il arasında ise Ankara, Aydın, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Manisa da yer alıyor.

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