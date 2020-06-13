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Piknikçilere KKKA vakalarına karşı uyarı: Çimlere uzanmayın

Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erişmiş, "Piknikçiler, konçlu dediğimiz ayakkabılarla pikniğe gitmeli. Bu tür açık alanlara, mesire alanlarına gidenler çimlere uzanmamalı. Uzansalar da en azından kendilerini kontrol etmeleri lazım. Kısa şort giymemek, keneye karşı korunmada çok önemli" dedi.

Haber Merkezi AA
Piknikçilere, KKKA vakalarına karşı &quot;çimlere uzanmayın&quot; uyarısı.
Piknikçilere, KKKA vakalarına karşı "çimlere uzanmayın" uyarısı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, piknikçilere, keneden korunmak için mesire alanlarında çimlere uzanmamaları tavsiyesinde bulundu.

  • Erişmiş, 15 Mart'tan itibaren salgın nedeniyle herkesin evlerine çekildiğini, normalleşme sürecinde ise insanların fırsat buldukça piknik alanlarına ve mesire yerlerine gitmeye başladığını söyledi.

Piknikçilerin, gittikleri yerlerde kene ve örümceklere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Erişmiş, "Sıcakların artmasıyla Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış olduğunu görüyoruz. İnsanlar evlere çekilince bu tür alanlar, kene, örümcek gibi canlıların daha rahat kullandığı alanlar haline geldi." dedi.

Bu durumun insanlar üzerinde risk oluşturduğuna dikkati çeken Erişmiş, "Piknikçiler, konçlu dediğimiz ayakkabılarla pikniğe gitmeli. Bu tür açık alanlara, mesire alanlarına gidenler çimlere uzanmamalı. Uzansalar da en azından kendilerini kontrol etmeleri lazım. Kısa şort giymemek, keneye karşı korunmada çok önemli" diye konuştu.

Erişmiş, doğa, piknik ve mesire alanlarında kene türü ve benzeri böceklere rastlandığında, hastalığın bulaşmaması için kenelerin çıplak elle alınmaması ve ezilmemesi uyarısında bulundu.

Parklara ve piknik alanlarına gideceklerin kapalı giysiler giymesi gerektiğini vurgulayan Erişmiş, şunları kaydetti:

"Keneden korunmak için riskli alanlara giderken açık renkli giysilerin tercih edilmesi gerekir. Koyu renkli giysiler kenenin görülmesini zorlaştırır. Kenenin tespit edilebilmesi için mümkün olabildiğince açık renkli giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorap içine alınmalı veya çizme, bot benzeri ayakkabılar tercih edilmelidir. Özellikle kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkasının dikkatli kontrol edilmesi gerekir. Kene ısırıkları sıklıkla ağrısızdır, ısırılan bölge şiştikten sonra fark edilir. Kene ne kadar kısa sürede vücuttan uzaklaştırılırsa hastalık riski de o kadar azalır."

Erişmiş, kenenin tutunduğu yerden çıkarılırken asla çıplak elle temas edilmemesi gerektiğine işaret ederek, "Kene, vücuda tutunduğu yerden cımbız gibi uygun bir malzemeyle çıkarılmalıdır. Ancak bu işlemlerin bir uzman tarafından yapılması daha uygundur. Kene incelenmek üzere laboratuvara gönderilecekse cam bir tüp veya küçük kavanoz içinde sıkıca kapatılması gerekir. Eller mutlaka sabunla yıkanmalıdır" ifadelerini kullandı.

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