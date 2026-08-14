Kadın usta kentin kültürünü tespihlere yansıtıyor: Haşhaş ve lale figürlü özel tasarımlar bir aylık emeğin ürünü

"Bir ay boyunca üzerinde çalıştığım tespihlerim de var"





Geleneksel Türk tespih sanatını yapmanın kendisi için gurur verici olduğunu anlatan Uçkun, şöyle konuştu:





"Amacım Türk-İslam motifi Osmanlı desenlerini kullanmak. Bu motifleri kullanarak tespihlere kültürümüzü yansıtmak istiyorum. Tespihlerde genelde haşhaş, lale figürü, kiraz çekirdeği gibi farklı tasarımlar kullanıyorum. Buradaki tespihlerin hepsi özel tasarım ve her birinin ayrı bir örneği yok. Bir ay boyunca üzerinde çalıştığım tespihlerim de var. Tespih sanatında sabır çok önemli. Sevmeyen bu sanat da ilerleyemiyor."



