Gündem Müşterilerin bireysel emeklilik birikimlerini kullanıp lüks içinde yaşadılar
KOCAELİ

Müşterilerin bireysel emeklilik birikimlerini kullanıp lüks içinde yaşadılar

İzmit’te bireysel emeklilik firmasında çalışan Murat İ. ile eşi Buse İ., müşterilerin hesaplarında biriken paraları kendi hesaplarına geçirdi. Lüks otellerde tatil yapan çift, mağdurların sosyal medyadaki fotoğraflardan şüphelenip şikayetçi olması üzerine yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Kocaeli haber: Müşterilerin bireysel emeklilik birikimlerini kullanıp lüks içinde yaşadılar
Murat İ. eşi Buse İ. ile birlikte müşterilerin paralarını hesaplarına geçirip lüks bir hayat sürdüler.

Murat İ. eşi Buse İ. ile birlikte, çalıştığı firmadan hizmet alanların bireysel emeklilik hesaplarında biriken paraları, kendi hesaplarına geçirdi.

Çiftin sürdüğü lüks yaşam müşterilerin dikkatini çekti.
DHA
Çiftin sürdüğü lüks yaşam müşterilerin dikkatini çekti.

Lüks hayat müşterilerin dikkatini çekti

Lüks bir hayat süren çiftin yaşamı, bir süre sonra müşterilerin dikkatini çekti. Çiftin sosyal medyada paylaştığı lüks hayatlarından şüphelenen ve birikimlerini almak isterken sorunlar yaşayan yaklaşık 20 kişi, durumu savcılığa bildirerek araştırılmasını istedi.

Çift emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA
Çift emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayıplara karışan çift yakalandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında yakalama kararı çıkarılan Murat İ. ile Buse İ., geçen hafta telefonlarını kapatıp kayıplara karıştı. Çalışmalarını sürdüren Kocaeli polisi, Murat ve Buse İ. çiftini Bolu’da yakaladı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen çift, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çiftin milyonlarca lirayı hesaplarına aktarıp kullandıkları iddia edilirken, olayda mağdur olarak savcılığa başvuranların sayısının ise artmaya devam ettiği öğrenildi.

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