Gündem Bankadan 200 TL çalıp kayıplara karışmıştı 24 saat geçmeden yakalandı
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Bankadan 200 TL çalıp kayıplara karışmıştı: 24 saat geçmeden yakalandı

Bursa’da bir kişi bankanın camını kaldırım taşı ile kırıp ardından dubayla genişleterek içeri girdi. Kasalarda bulunan 200 TL tuzak parayı çalınca alarm devreye girdi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri hırsızı 24 saat geçmeden kıskıvrak yakaladı.

Haber Merkezi İHA
Bankadan 200 TL çalıp kayıplara karışmıştı: 24 saat geçmeden yakalandı
Soygun anları güvenlik kameralarına yansımıştı.

Olay, önceki gece 02.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Profesör Tezok Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki İsmail Hakkı A. bankanın önüne geldi. Etrafı gözetleyen şüpheli daha sonra kaldırım taşı alarak cama vurmaya başladı. Camı kıran şüpheli, ardından yanında bulunan duba ile camı genişleterek içeri girdi. Kasalara yönelen şüpheli tuzak paralarını aldı.


Tuzak paraların çalınmasıyla birlikte alarm devreye girdi. Hırsızlık alarmı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada kasaya tuzak olarak bırakılan 200 liranın çalındığı belirlendi.

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Suçunu itiraf etti


Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilk önce güvenlik kamerasından zanlının kimliğini belirledi. Çeşitli suçlardan kaydı olan İsmail Hakkı A. merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde bulunan bir kafede ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Zanlı ilk sorgulamada suçunu itiraf etti.

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