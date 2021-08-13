Gündem Ölen hastanın parasını çalan hastane gece müdürü tutuklandı
DİYARBAKIR

Ölen hastanın parasını çalan hastane gece müdürü tutuklandı

Diyarbakır'da silahla yaralandıktan sonra ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Veysi Kaya'nın (30) yaşamını yitirdikten sonra üzerinde bulunan bir miktar paranın hastanenin sorumlu gece müdürü M.B. tarafından çalındığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan M.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi DHA
Ölen hastanın parasını çalan hastane gece müdürü tutuklandı
Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede can veren Veysi Kaya'nın parası çalındı.

Olay, 8 Ağustos günü akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvan kesim yerinde iş yeri sahibi olan 4 çocuk babası Veysi Kaya ile isimleri öğrenilemeyen komşuları dükkan önünde yer meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma satırlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Veysi Kaya ile isimleri öğrenilemeyen biri kadın, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

PARA MÜDÜRÜN EVİNDE BULUNDU

Kayapınar ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Polis, ekiplerince Kaya'nın üzerinde bulunan bir miktar para peçeteye sarılarak masanın üzerine bırakıldı. Bir süre sonra ekipler, peçeteye sarılı paranın masada olmadığını fark etti. Hastaneye Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çağırıldı.

Hastanenin kameralarını izleyen ekipler, parayı alan kişinin hastanenin gece müdürü M.B., olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan M.B.'nin evinde yapılan aramada para bulundu. Emniyette ifadesi alınan M.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

'POLİSLERE TEŞEKKÜR EDERİM'

Veysi Kaya'nın babası Menduh Kaya, “Paranın masanın üstünde olmadığını polisler fark ediyor. Ardından güvenlik kamerası incelemesi yapılmışlar. Bir kişi peçeteye sarılı parayı alıyor. Daha sonra polisler inceleme yaptılar, ardından ise şahsı tespit etmişler. Şahıs daha sonra gözaltına alınıp tutuklandı. Bizim acılı günümüzde hiç haberimiz yoktu zaten bununla da ilgilenecek durumda değiliz. Bizim için bunu yapan polislere de Kaya ailesi olarak teşekkür ederiz” dedi.


KAVGAYLA İLGİLİ 4 KARDEŞ TUTUKLANDI

Kavgayla ilgili gözaltına alınan kardeşler M.Ç., M.Ç., M.Ç. ve V.Ç. de işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Doktorların kabusu olan hırsızı 14. işinden sonra akbili ele verdi
GÜNDEM
Doktorların kabusu olan hırsızı 14. işinden sonra akbili ele verdi

Kontrol için hastaneye gitti: Alçılı kolla çanta çaldı
GÜNDEM
Kontrol için hastaneye gitti: Alçılı kolla çanta çaldı
Abone Ol Google News
Beşiktaş ligi 3 puanla açtı

Beşiktaş ligi 3 puanla açtı

​Son şampiyon Beşiktaş, evinde Rizespor'u rahat geçti.
En acı veda

En acı veda

​Şehidi, ablası üniformasıyla nişanlısı beresiyle uğurladı.
Birleşmiş Milletlerden Talibana çağrı: Durum kontrolden çıktı saldırılara son ver

Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketinde son durum.

Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

Deniz çamur doldu

Deniz çamur doldu

Sel suları Abana sahilini kahverengiye boyadı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu, Bartın ve Sinop'un afet bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.